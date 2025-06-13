السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز: على الولايات المتحدة ألا تنجرّ إلى “حرب جديدة يفتعلها نتنياهو”- (تدوينة)

واشنطن- “القدس العربي”: في أعقاب القصف الإسرائيلي الذي استهدف مواقع إيرانية، وجّه السيناتور الأمريكي المستقل بيرني ساندرز (عن ولاية فيرمونت) انتقادًا لاذعًا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، واصفًا إياه بـ”المتطرّف”، ومتهمًا إياه بخرق القانون الدولي وتهديد أمن واستقرار العالم.

Talks to address Iran’s nuclear program were planned for Sunday. Instead Netanyahu launched illegal strikes on Iran, killing a top ceasefire negotiator, undermining U.S. diplomatic efforts & putting countless innocent lives at risk. We can’t be dragged into another Netanyahu war. — Bernie Sanders (@BernieSanders) June 13, 2025

وقال ساندرز في بيان رسمي: “لقد استخدم نتنياهو تجويع الأطفال في غزة كسلاح في الحرب، في انتهاك وحشي لاتفاقيات جنيف، وها هو الآن يشنّ هجومًا غير قانوني وأحاديًا على إيران، ما يهدد بتفجير حرب إقليمية شاملة”.

وأضاف ساندرز أن الضربات الإسرائيلية، التي شملت عمليات اغتيال وقصف منشآت مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، “تتناقض بشكل مباشر مع رغبة الولايات المتحدة المعلنة في حلّ دبلوماسي للتوترات المتواصلة بشأن البرنامج النووي الإيراني”.

وأشار السيناتور إلى أن جولة جديدة من المحادثات الدبلوماسية بين واشنطن وطهران كان من المقرر أن تبدأ الأحد المقبل، إلا أن نتنياهو “اختار بدلًا من ذلك شنّ هجوم”، معتبرًا أن هذه الخطوة تأتي في سياق “محاولة متعمّدة لتقويض أي اتفاق تفاوضي محتمل”.

وشدّد ساندرز على أن “على الولايات المتحدة أن تُعلن بوضوح أننا لن ننجرّ إلى حرب جديدة يفتعلها نتنياهو”، داعيًا إلى بذل كل ما يمكن، بالتعاون مع المجتمع الدولي، “لمنع تصعيد هذا الصراع ودفع الأطراف المتحاربة إلى طاولة المفاوضات”.