السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز: على الولايات المتحدة ألا تنجرّ إلى “حرب جديدة يفتعلها نتنياهو”- (تدوينة)

واشنطن- “القدس العربي”: في أعقاب القصف الإسرائيلي الذي استهدف مواقع إيرانية، وجّه السيناتور الأمريكي المستقل بيرني ساندرز (عن ولاية فيرمونت) انتقادًا لاذعًا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، واصفًا إياه بـ”المتطرّف”، ومتهمًا إياه بخرق القانون الدولي وتهديد أمن واستقرار العالم.

Talks to address Iran’s nuclear program were planned for Sunday. Instead Netanyahu launched illegal strikes on Iran, killing a top ceasefire negotiator, undermining U.S. diplomatic efforts & putting countless innocent lives at risk. We can’t be dragged into another Netanyahu war.

— Bernie Sanders (@BernieSanders) June 13, 2025