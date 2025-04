السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز يعتبر استئناف الغارات الإسرائيلية على غزة “تجاوزاً للحدود”- (تغريدة)

واشنطن- “القدس العربي”: قال السيناتور بيرني ساندرز (فيرمونت) إن استئناف نتنياهو (رئيس الوزراء الإسرائيلي) القصف على غزة هو أمر يتجاوز الحدود.

وكتب ساندرز على موقع إكس، المنصة المعروفة سابقًا باسم تويتر “يوجد الآن أكثر من مليوني شخص في جنوب غزة. وقد فر الكثيرون من القتال السابق في الشمال”.

وأضاف ساندرز” يجب تمديد فترة التوقف لإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية وإخراج المزيد من الرهائن”.

Netanyahu’s resumption of bombing in Gaza is beyond the pale. Two million people are now in south Gaza. Many have fled earlier fighting in the north. The pause must be extended to get more humanitarian aid in and more hostages out.

— Bernie Sanders (@SenSanders) December 1, 2023