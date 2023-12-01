السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز يعتبر استئناف الغارات الإسرائيلية على غزة “تجاوزاً للحدود”- (تغريدة)

واشنطن- “القدس العربي”: قال السيناتور بيرني ساندرز (فيرمونت) إن استئناف نتنياهو (رئيس الوزراء الإسرائيلي) القصف على غزة هو أمر يتجاوز الحدود.

وكتب ساندرز على موقع إكس، المنصة المعروفة سابقًا باسم تويتر “يوجد الآن أكثر من مليوني شخص في جنوب غزة. وقد فر الكثيرون من القتال السابق في الشمال”.

وأضاف ساندرز” يجب تمديد فترة التوقف لإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية وإخراج المزيد من الرهائن”.

.