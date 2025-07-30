السيناتور الأمريكي ساندرز يتعهد بالتحرك لوقف مبيعات الأسلحة الهجومية لإسرائيل

واشنطن: قال السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز، الثلاثاء، إنه سيتحرك فورًا لطرح تصويت في مجلس الشيوخ لوقف مبيعات الأسلحة الهجومية لإسرائيل، مستشهدًا بارتفاع حصيلة الضحايا المدنيين والمجاعة المتفاقمة في قطاع غزة.

وأضاف ساندرز في بيان: “لقد أنفق دافعو الضرائب الأمريكيون عشرات المليارات من الدولارات دعمًا لحكومة نتنياهو العنصرية والمتطرفة. كفى يعني كفى”.

ومن المتوقع أن يصوّت مجلس الشيوخ، الأربعاء، على مشروعَي قرار لعرقلة صفقة أسلحة بقيمة 675.7 مليون دولار لإسرائيل، إضافة إلى منع بيع عشرات الآلاف من البنادق الهجومية الأوتوماتيكية بالكامل.

وقال ساندرز إن الولايات المتحدة لا يمكنها الاستمرار في إنفاق أموال دافعي الضرائب على حكومة نتنياهو، التي قتلت منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 أكثر من 60 ألف فلسطيني، بينهم نساء وأطفال.

وتابع أن واشنطن “لا يمكنها أن تواصل دعم إسرائيل التي منعت دخول المساعدات الإنسانية، وتسببت في مجاعة واسعة النطاق، وجوّعت سكان غزة حرفيًا”.

وأكد: “لقد تأخر الوقت طويلًا كي يستخدم الكونغرس نفوذه — عشرات المليارات من الدولارات من الأسلحة والمساعدات العسكرية — للضغط على إسرائيل من أجل إنهاء هذه الفظائع”.

يأتي ذلك فيما يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي رفض الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار، ويشنّ منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 هجومًا دمويًا على غزة أسفر عن استشهاد أكثر من 60 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، مدمّرًا أجزاء واسعة من القطاع.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

كما تواجه إسرائيل دعوى بتهمة الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية بسبب حربها على القطاع.

(وكالات)