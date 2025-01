السيناتور الأمريكي “ساندرز” يطالب واشنطن بوقف إرسال الأسلحة لحكومة نتنياهو المتطرفة- (تدوينة)

واشنطن: دعا السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز، واشنطن إلى وقف مبيعات الأسلحة والذخيرة لإسرائيل، في ظل تصاعد الأزمة الإنسانية في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية.

وقال “ساندرز” في منشور على منصة “إكس” الاثنين، إنه “لا ينبغي للولايات المتحدة أن ترسل المزيد من القنابل إلى حكومة (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو المتطرفة، التي قتلت بالفعل 45 ألف شخص؛ ودمرت أنظمة الإسكان والرعاية الصحية والتعليم في غزة؛ وتسببت في المجاعة من خلال منع المساعدات الإنسانية”.

وأكد أنه سيفعل كل ما بوسعه لمنع مبيعات الأسلحة الأمريكية لإسرائيل.

The U.S. must not send more bombs to Netanyahu’s extremist government, which has already killed 45,000 people; destroyed Gaza’s housing, healthcare, and educational systems; and caused starvation by blocking humanitarian aid.

I will do all that I can to block these arms sales. https://t.co/wUmTLZK3qR

— Bernie Sanders (@SenSanders) January 7, 2025