السيناتور الأمريكي ساندرز يقترح وقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل- (تدوينة)

واشنطن: قال السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز، الأربعاء، إنه سيقدم مشروع قانون إلى مجلس الشيوخ ينص على وقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل، وذلك من أجل عرقلة صفقة وافقت عليها الولايات المتحدة مؤخرا بقيمة 20 مليار دولار.

وأفاد ساندرز في بيان أرسله إلى أعضاء مجلس الشيوخ، أنه سيقدم مشروع القانون الأسبوع المقبل.

وأشار إلى أن هذا هو السبيل الوحيد لوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل.

وذكر ساندرز أن الأسلحة الأمريكية الصنع استخدمت على نطاق واسع في الهجمات الإسرائيلية على غزة، وتسببت في مقتل أكثر من 41 ألف شخص.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة وافقت مؤخرا على بيع أسلحة بقيمة 20 مليار دولار لإسرائيل.

وأضاف: “لا يمكن للولايات المتحدة أن تكون متواطئة في هذه الكارثة الإنسانية (في غزة)”..

وأوضح ساندرز، أن “إرسال المزيد من الأسلحة الهجومية إلى هذه الحرب الكارثية يتعارض مع القانون الأمريكي والقانون الدولي”.

Much of the carnage in Gaza has been carried out with U.S.-provided military equipment.

Why on earth would the U.S. approve another $20 billion arms sale to Israel?

I will move to block these weapons. Not another nickel for Netanyahu’s illegal war.

— Bernie Sanders (@BernieSanders) September 18, 2024