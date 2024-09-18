سياسة | دولي | الولايات المتحدة

السيناتور الأمريكي ساندرز يقترح وقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل- (تدوينة)

18 - سبتمبر - 2024

السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز

حجم الخط
0

واشنطن: قال السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز، الأربعاء، إنه سيقدم مشروع قانون إلى مجلس الشيوخ ينص على وقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل، وذلك من أجل عرقلة صفقة وافقت عليها الولايات المتحدة مؤخرا بقيمة 20 مليار دولار.

وأفاد ساندرز في بيان أرسله إلى أعضاء مجلس الشيوخ، أنه سيقدم مشروع القانون الأسبوع المقبل.

وأشار إلى أن هذا هو السبيل الوحيد لوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل.

وذكر ساندرز أن الأسلحة الأمريكية الصنع استخدمت على نطاق واسع في الهجمات الإسرائيلية على غزة، وتسببت في مقتل أكثر من 41 ألف شخص.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة وافقت مؤخرا على بيع أسلحة بقيمة 20 مليار دولار لإسرائيل.

وأضاف: “لا يمكن للولايات المتحدة أن تكون متواطئة في هذه الكارثة الإنسانية (في غزة)”..
وأوضح ساندرز، أن “إرسال المزيد من الأسلحة الهجومية إلى هذه الحرب الكارثية يتعارض مع القانون الأمريكي والقانون الدولي”.

يشار إلى أن الأغلبية في الكونغرس الأمريكي تؤيد إرسال المساعدات العسكرية ومبيعات الأسلحة لإسرائيل، ومن غير المرجح أن يتم قبول مشروع القانون الذي اقترحه ساندرز.

ومنتصف أغسطس/ آب الماضي، وافقت الإدارة الأمريكية، التي تعرضت لانتقادات بسبب تقديم دعم غير مشروط لإسرائيل، على بيع أسلحة بقيمة 20.3 مليارات دولار من الأسلحة لتل أبيب في 5 حزم منفصلة.

وتشمل الصفقة بيع 50 مقاتلة من طراز F-15IA، و25 من طراز F-15I، والذخائر المرتبطة بهما، بقيمة إجمالية قدرها 18.9 مليارات دولار، وهي تشكل الحصة الأكبر من إجمالي المبيعات.

وتواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وبدعم أمريكي مطلق حربا مدمرة في غزة خلفت أكثر من 136 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

ساندرز: الأمريكيون لا يريدون أن يكونوا متواطئين في المجاعة بقطاع غزة
13 - مايو - 2024
سيناتور أمريكي: لا شك في ممارسة نتنياهو “التطهير العرقي” بغزة- (فيديو)
28 - أبريل - 2024
سيناتور أمريكي: قرار مجلس الأمن بشأن غزة أزعج نتنياهو
26 - مارس - 2024
السيناتور ساندرز: فرض الولايات المتحدة شروطا على المساعدات لإسرائيل سيكون “الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله”
10 - مارس - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية