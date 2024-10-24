السيناتور الأمريكي غراهام: التطبيع بين إسرائيل والسعودية ممكن قبل نهاية العام

ميشيغان: قال السيناتور الأمريكي الجمهوري ليندسي غراهام إنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الأربعاء ويعتقد أنه يمكن التوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية قبل نهاية العام.

وقال غراهام في تصريح لرويترز من ولاية ميشيغان حيث يشارك في حملة لحشد الدعم للمرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة دونالد ترامب إن نتنياهو يؤيد العمل على اتفاق مع السعودية مضيفا “أعتقد أن الوقت المناسب للقيام بذلك هو في عهد (الرئيس جو) بايدن”.

وأوضح أن نائبة الرئيس كاملا هاريس “أكثر التزاما باليسار” ولم تبد اهتماما بالعمل من أجل مثل هذا الاتفاق، لكن بايدن حريص على التوصل لاتفاق وسيكون قادرا على حشد الأصوات الديمقراطية اللازمة.

(رويترز)