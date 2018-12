السيناتور الأمريكي غراهام: ولي العهد السعودي مهووس وخطير- (فيديو)

“القدس العربي”: قال السيناتور الجمهوري الأمريكي ليندسي غراهام، اليوم الثلاثاء، إنه على ثقة عالية أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان كان على علم مسبق بشأن جريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي في اسطنبول، الشهر الماضي.

ووصف غراهام بن سلمان بـ”المهووس” و”الخطير”، في تصريحات أدلى بها للصحافيين، بعد الاستماع لإفادة رئيسة الاستخبارات المركزية الأمريكية جينا هاسبل لمجلس الشيوخ.

وكانت هاسبل أحاطت المجلس بشكل موجز حول قضية خاشقجي على أن تقدم إفادة لزعماء مجلس النواب ورؤساء لجانه خلال الأسبوعين المقبلين بشأن القضية.

وقال غراهام “من المستحيل القيام بمهمة مثل هذه من دون معرفة ولي العهد بها. خرجت من الجلسة وأنا على يقين أكثر من أي وقت مضى أن توقعاتي كانت صحيحة. أنا راض جدا عن الإفادة التي قدمتها الاستخبارات الأمريكية”.

وعبر غراهام عن إعجابه وثقته بوكالة الاستخبارات وما توصلت إليه وقدمته من معلومات لمجلس الشيوخ حول ما وقع منذ مقتل الصحافي السعودي في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وما حدث قبل وقوع الجريمة أيضا.

وأضاف أن إدارة ترامب لا تريد فيما يبدو أن تعترف بأدلة تورط بن سلمان في القتل، وأنه سيعمل مع زملائه في مجلس الشيوخ لإرسال بيان بأن ولي العهد السعودي شريك في قتل الصحافي.

وقال غراهام إنه يجب فرض عقوبات على الضالعين في قتل خاشقجي بموجب قانون ماغنتسكي.

