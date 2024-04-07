سياسة | دولي | الولايات المتحدة

السيناتور الأمريكي فان هولين يدعو البيت الأبيض لتحديد “العواقب” التي تعهد بايدن بفرضها على نتنياهو

7 - أبريل - 2024

رائد صالحة
حجم الخط
0

واشنطن- “القدس العربي”: قال السيناتو كريس فان هولين (ديمقراطي من ولاية ماريلاند) يوم الأحد إنه سعيد برؤية الرئيس جو بايدن يهدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعواقب بسبب الحرب في غزة، لكنه دعا البيت الأبيض إلى تحديد تفاصيل التداعيات.

وقال فان هولين في مقابلة برنامج “واجه الأمة” على” شبكة سي بي إس”: “لقد سررت برؤية الرئيس، على الأقل كما ورد، يقول أخيرًا لنتنياهو، إذا لم تتبع هذه الطلبات، فستكون هناك عواقب”.

وتابع “لكن الرئيس والبيت الأبيض لم يحددا بعد العواقب التي سيترتبان عليها ويريدان فرضها”. “وكان لدينا موقف حيث قدم الرئيس لعدة أشهر طلبات إلى حكومة نتنياهو، وقد تجاهلوا تلك الطلبات، وأرسلنا المزيد من القنابل التي يبلغ وزنها 2000 رطل”.

وأضاف فان هولين: “لا يمكننا العودة إلى ذلك”. “علينا أن نتأكد من أنه عندما يطلب الرئيس شيئًا ما، فإن لدينا وسيلة لتنفيذه”.

وفي الأيام الأخيرة، تصاعدت حدة خطاب بايدن بعد غارة جوية إسرائيلية قاتلة أسفرت عن مقتل ستة من عمال الإغاثة وسائق فلسطيني. وقد أثارت جريمة الاغتيال تنديداً عالميًا وبعضًا من أقسى الانتقادات حتى الآن من إدارة بايدن.

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

المرشح الرئاسي الأمريكي كورنيل ويست يختار أمينة عبدالله لمنصب نائبة الرئيس
منذ 23 ساعة
أكسيوس: إسرائيل أبلغت واشنطن أنها لم تحدد موعدا للهجوم على رفح
10 - أبريل - 2024
اعتقال عشرات النشطاء بعد احتجاجهم في مجلس الشيوخ الأمريكي للمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة- (صور)
9 - أبريل - 2024
السيناتورة إليزابيث وارن بفعالية بالمركز الإسلامي ببوسطن: الحرب الإسرائيلية على غزة ستُعتبر من الناحية القانونية إبادة جماعية
9 - أبريل - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية