السيناتور الأمريكي فان هولين يدعو البيت الأبيض لتحديد “العواقب” التي تعهد بايدن بفرضها على نتنياهو

واشنطن- “القدس العربي”: قال السيناتو كريس فان هولين (ديمقراطي من ولاية ماريلاند) يوم الأحد إنه سعيد برؤية الرئيس جو بايدن يهدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعواقب بسبب الحرب في غزة، لكنه دعا البيت الأبيض إلى تحديد تفاصيل التداعيات.

وقال فان هولين في مقابلة برنامج “واجه الأمة” على” شبكة سي بي إس”: “لقد سررت برؤية الرئيس، على الأقل كما ورد، يقول أخيرًا لنتنياهو، إذا لم تتبع هذه الطلبات، فستكون هناك عواقب”.

وتابع “لكن الرئيس والبيت الأبيض لم يحددا بعد العواقب التي سيترتبان عليها ويريدان فرضها”. “وكان لدينا موقف حيث قدم الرئيس لعدة أشهر طلبات إلى حكومة نتنياهو، وقد تجاهلوا تلك الطلبات، وأرسلنا المزيد من القنابل التي يبلغ وزنها 2000 رطل”.

وأضاف فان هولين: “لا يمكننا العودة إلى ذلك”. “علينا أن نتأكد من أنه عندما يطلب الرئيس شيئًا ما، فإن لدينا وسيلة لتنفيذه”.

وفي الأيام الأخيرة، تصاعدت حدة خطاب بايدن بعد غارة جوية إسرائيلية قاتلة أسفرت عن مقتل ستة من عمال الإغاثة وسائق فلسطيني. وقد أثارت جريمة الاغتيال تنديداً عالميًا وبعضًا من أقسى الانتقادات حتى الآن من إدارة بايدن.