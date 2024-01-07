السيناتور الأمريكي كريس هولين يدعو لمعاقبة إسرائيل للحد من “الوفيات” في غزة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية

واشنطن- “القدس العربي”: دعا السيناتور كريس فان هولين (ديمقراطي من ولاية ماريلاند) يوم الأحد إلى “عواقب” على إسرائيل في محاولة للحد من الوفيات بين المدنيين والسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وردا على سؤال في برنامج “واجه الأمة” على شبكة “سي بي إس نيوز” عما إذا كانت الحكومة الإسرائيلية بحاجة إلى مواجهة العواقب إذا كانت تساهم في منع وصول المساعدات إلى غزة لأسباب سياسية، قال فان هولين: “نعم،… يجب أن يكون هناك عواقب”.

فان هولين: المساعدات الإنسانية لا تصل إلى غزة بسبب نتنياهو

وأضاف “ الرئيس جو بايدن ووزيرالخارجية بلينكن كانا على حق في الإصرار على شيئين: خفض المستويات غير المقبولة من الضحايا المدنيين، والمزيد من التعاون عندما يتعلق الأمر بتقديم المساعدة الإنسانية. وتابع فان هولين: “لم نر ذلك”.

وأمضى فان هولين، إلى جانب السيناتور جيف ميركلي (ديمقراطي من ولاية أوريغون)، الأيام القليلة الماضية في الشرق الأوسط حيث زارا معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة. ويعد المعبر هو الوسيلة التي تدخل بها معظم المساعدات الإنسانية إلى غزة المحاصرة، على الرغم من أن العديد من المنظمات الإنسانية أكدت أن المساعدات تمثل جزءًا صغيرًا مما يحتاجه المدنيون.

وأشار فان هولين إلى أن المساعدات لا تصل إلى المنطقة بسبب خيار سياسي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال: “هناك شيئان كبيران يحدثان. الأول هو العملية المرهقة غير الضرورية، التي تمر بعملية الفحص الإسرائيلية، والتي أعتقد أنها نتيجة لقرارات سياسية اتخذها ائتلاف نتنياهو”.

وقال فان هولين إنه تم العثور على مواد مثل أنظمة تنقية المياه مرفوضة في أحد المستودعات، وأوضح كيف شاهد الشاحنات التي تحمل مساعدات من اليونيسف يتم إرجاعها عند المعبر.

وأضاف “عندما يتم رفض عنصر واحد في الشاحنة، يتم رفض الشاحنة بأكملها”. أما القضية الكبرى الأخرى فهي داخل غزة، وهي ما يسمى بعملية فض النزاع، وهي مجرد “اسم فاخر” لأولئك الذين يقدمون المساعدة الإنسانية ليكون لديهم الثقة في قدرتهم على تقديمها دون التعرض للقتل.

وأضاف: “ووفقاً لجميع “المنظمات غير الحكومية” الدولية التي تحدثنا عنها والتي تعمل في مناطق النزاع حول العالم، فإنها لم تشهد قط عملية أسوأ لضمان التسليم الآمن للمساعدات الإنسانية”.

وأشارت مارغريت برينان ، مديرة برنامج “واجه الأمة” في شبكة سي بي إس، إلى أن فرنسا والأردن قررتا إسقاط المساعدات جواً إلى غزة بسبب القضايا المتعلقة بالأرض. وردا على سؤال عما إذا كان ينبغي على الولايات المتحدة أن تفعل الشيء نفسه، قال فان هولين: “حسنا، أعتقد أننا يجب أن نفكر في كل الوسائل لمحاولة إيصال المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها إلى غزة”، في حين أشار إلى أن المطارات ليست على نطاق واسع.