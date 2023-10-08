السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام يوجه انتقادات لقطر والسعودية لموقفهما من “طوفان الأقصى”- (تدوينات)

لندن- “القدس العربي”: علق السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام على البيانين الذين أصدرتهما السعودية وقطر حول الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” ضد إسرائيل وأطلقت على العمليات اسم “طوفان الأقصى”.

وقال غراهام في سلسلة تدوينات عبر صفحته في منصة أكس (تويتر سابقا): “إلى دولتي قطر والمملكة العربية السعودية: لقد حان الوقت للتوقف عن تغطية حماس وغيرها من المنظمات الإرهابية إذا كنتم تريدون السلام حقاً.. إن إلقاء اللوم على إسرائيل في هجوم اليوم هو أمر غير طبيعي على الإطلاق”.

To the nations of Qatar and Saudi Arabia: It is time to stop covering for Hamas and other terrorist organizations if you really want peace. Blaming Israel for today's attack is anything but normal. https://t.co/3Hf8nKbZuv — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) October 7, 2023

وأضاف أن “مثل هذه التصريحات تشبه تصريحات إيران- أكبر دولة راعية للإرهاب- وليست مثل تصريحات حلفائنا.. إن الجريمة الوحيدة التي ارتكبتها إسرائيل هي الإصرار على بقاء الدولة اليهودية واستمرار وجودها”.

وتابع غراهام قائلا: “كان بيان وزارة الخارجية القطرية مهينًا على مستويات متعددة ويمثل انتكاسة كبيرة للسلام.. إن اعتماد المملكة العربية السعودية مسؤولية إسرائيل والتستر على حماس يعد أيضًا انتكاسة كبيرة.. يتعين على كلا البلدين أن يفهما أن الولايات المتحدة- بتأييد الحزبين- لا تشاطر وجهة النظر التي تحمل إسرائيل المسؤولية عن تعرضها لهجوم من قبل الإرهابيين الإسلاميين المتطرفين الذين يسعون إلى تدمير الدولة اليهودية”.

واستطرد: “مثل هذه التعليقات تجعل من الصعب للغاية التحرك نحو تطبيع العلاقات”.

Comments such as these make it exceedingly difficult to move toward normalizing relationships. — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) October 7, 2023

وكانت الخارجية القطرية أعربت في بيان لها عن قلقها من تطورات الأوضاع في قطاع غزة، داعية جميع الأطراف لوقف التصعيد والتهدئة. كما حملت إسرائيل وحدها مسؤولية التصعيد الجاري الآن بسبب انتهاكاتها المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني.

بيان| قطر تعرب عن قلقها من تطورات الأوضاع في قطاع غزة وتدعو لوقف التصعيد والتهدئة#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/AewasqZsWK — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) October 7, 2023

ومن جانبها ذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيانها، بتحذيراتها المتكررة من مخاطر انفجار الأوضاع نتيجة استمرار الاحتلال وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة وتكرار الاستفزازات الممنهجة ضد مقدساته.