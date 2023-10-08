السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام يوجه انتقادات لقطر والسعودية لموقفهما من “طوفان الأقصى”- (تدوينات)

لندن- “القدس العربي”: علق السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام على البيانين الذين أصدرتهما السعودية وقطر حول الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” ضد إسرائيل وأطلقت على العمليات اسم “طوفان الأقصى”.
وقال غراهام في سلسلة تدوينات عبر صفحته في منصة أكس (تويتر سابقا): “إلى دولتي قطر والمملكة العربية السعودية: لقد حان الوقت للتوقف عن تغطية حماس وغيرها من المنظمات الإرهابية إذا كنتم تريدون السلام حقاً.. إن إلقاء اللوم على إسرائيل في هجوم اليوم هو أمر غير طبيعي على الإطلاق”.
To the nations of Qatar and Saudi Arabia: It is time to stop covering for Hamas and other terrorist organizations if you really want peace.
Blaming Israel for today's attack is anything but normal. https://t.co/3Hf8nKbZuv
— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) October 7, 2023
وأضاف أن “مثل هذه التصريحات تشبه تصريحات إيران- أكبر دولة راعية للإرهاب- وليست مثل تصريحات حلفائنا.. إن الجريمة الوحيدة التي ارتكبتها إسرائيل هي الإصرار على بقاء الدولة اليهودية واستمرار وجودها”.
وتابع غراهام قائلا: “كان بيان وزارة الخارجية القطرية مهينًا على مستويات متعددة ويمثل انتكاسة كبيرة للسلام.. إن اعتماد المملكة العربية السعودية مسؤولية إسرائيل والتستر على حماس يعد أيضًا انتكاسة كبيرة.. يتعين على كلا البلدين أن يفهما أن الولايات المتحدة- بتأييد الحزبين- لا تشاطر وجهة النظر التي تحمل إسرائيل المسؤولية عن تعرضها لهجوم من قبل الإرهابيين الإسلاميين المتطرفين الذين يسعون إلى تدمير الدولة اليهودية”.
واستطرد: “مثل هذه التعليقات تجعل من الصعب للغاية التحرك نحو تطبيع العلاقات”.
Comments such as these make it exceedingly difficult to move toward normalizing relationships.
— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) October 7, 2023
وكانت الخارجية القطرية أعربت في بيان لها عن قلقها من تطورات الأوضاع في قطاع غزة، داعية جميع الأطراف لوقف التصعيد والتهدئة. كما حملت إسرائيل وحدها مسؤولية التصعيد الجاري الآن بسبب انتهاكاتها المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني.
بيان| قطر تعرب عن قلقها من تطورات الأوضاع في قطاع غزة وتدعو لوقف التصعيد والتهدئة#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/AewasqZsWK
— الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) October 7, 2023
ومن جانبها ذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيانها، بتحذيراتها المتكررة من مخاطر انفجار الأوضاع نتيجة استمرار الاحتلال وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة وتكرار الاستفزازات الممنهجة ضد مقدساته.
#بيان | تتابع المملكة العربية السعودية عن كثب تطورات الأوضاع غير المسبوقة بين عددٍ من الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الاسرائيلي، مما نتج عنها ارتفاع مستوى العنف الدائر في عددٍ من الجبهات هناك. pic.twitter.com/NhlkexyhEQ
— وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) October 7, 2023
غطرسة امريكية
الاحتلال الصهيوني هو الارهابالذي تغطيه الولايات المتحدة الامريكية وحلفاءها من المستعمرين القداما
الضحية هو الشعب الفلسطيني الذي شرد من أرضه وقتل شبابه في المجازر المتواصلةمنذ ١٩٤٨
بل هو اكثر من طبيعي لان دم الفلسطيني رخيص اما دم الإسرائيلي غالي كم قتلتم من اطفال ونساء وشيوخ ودنستم الاماكن المقدسة ولما كان الابطال يحذرونكم كنتم لا تبالوا ذوقو من الكاس الذي شرب منه الفلسطيني الضعيف المسالم الضربة قوية وعنيفة ومهما فعلتم خلاص مرغناكم في التراب خلاص الجيش الذي لا يقهر قبضوا عليكم مثل الفءران يا جبناء
اعتقد ان عملية السلام انتهت دون ان تبدا كل ما كان يريده نتنياهو وبن غفير حصلوا عليه دون أدنى تنازل والاهم هو الضغط الامريكي على حكومة نتنياهو اصبح في خبر كان واصبح نتنياهو مرحب به في واشنطن
والان سيبدا التفكير في التخلص من حماس وكل حلفاءها خطا اخر بنظاف الى أخطاء العرب مند 1948
ستنتهي قريبا غطرستكم…من زرع وربى إسرائيل في قلب العالم العربي؟
يبدو ان الزهايمر الامريكي في قمته,,, الوهم الامريكي بالهيمنة والتحكم في العالم وفي زمام الامور تعززه التحالفات الموسعة التي نجحت في تكوينها عبر الناتو,, ولكن انتفاخ البالونات بصورة زائدة في بيئة مليئة بالابر والمسامير يؤدي الى نتيجة عكسية وكارثية وسريعة,
شو بتتوقع من دولة ابادت شعب كامل ( الهنود الحمر) حتى يحلوا محلهم ويستلواوعلى اراضيهم؟ طبعا راح يدعموا دولة بتحاول تبيد شعب على أرضه وتحل محله
ههه من يريد السلام لايغطي على جرائم الإحتلال الإسرائيلي الفاشي الصهيوني.