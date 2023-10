السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام يوجه انتقادات لقطر والسعودية لموقفهما من “طوفان الأقصى”- (تدوينات)

لندن- “القدس العربي”: علق السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام على البيانين الذين أصدرتهما السعودية وقطر حول الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” ضد إسرائيل وأطلقت على العمليات اسم “طوفان الأقصى”.

وقال غراهام في سلسلة تدوينات عبر صفحته في منصة أكس (تويتر سابقا): “إلى دولتي قطر والمملكة العربية السعودية: لقد حان الوقت للتوقف عن تغطية حماس وغيرها من المنظمات الإرهابية إذا كنتم تريدون السلام حقاً.. إن إلقاء اللوم على إسرائيل في هجوم اليوم هو أمر غير طبيعي على الإطلاق”.

To the nations of Qatar and Saudi Arabia: It is time to stop covering for Hamas and other terrorist organizations if you really want peace.

Blaming Israel for today's attack is anything but normal. https://t.co/3Hf8nKbZuv

