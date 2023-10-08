سياسة | دولي | الولايات المتحدة

السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام يوجه انتقادات لقطر والسعودية لموقفهما من “طوفان الأقصى”- (تدوينات)

منذ ساعة واحدة

السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام

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لندن- “القدس العربي”: علق السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام على البيانين الذين أصدرتهما السعودية وقطر حول الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” ضد إسرائيل وأطلقت على العمليات اسم “طوفان الأقصى”.

وقال غراهام في سلسلة تدوينات عبر صفحته في منصة أكس (تويتر سابقا): “إلى دولتي قطر والمملكة العربية السعودية: لقد حان الوقت للتوقف عن تغطية حماس وغيرها من المنظمات الإرهابية إذا كنتم تريدون السلام حقاً.. إن إلقاء اللوم على إسرائيل في هجوم اليوم هو أمر غير طبيعي على الإطلاق”.

وأضاف أن “مثل هذه التصريحات تشبه تصريحات إيران- أكبر دولة راعية للإرهاب- وليست مثل تصريحات حلفائنا.. إن الجريمة الوحيدة التي ارتكبتها إسرائيل هي الإصرار على بقاء الدولة اليهودية واستمرار وجودها”.

وتابع غراهام قائلا: “كان بيان وزارة الخارجية القطرية مهينًا على مستويات متعددة ويمثل انتكاسة كبيرة للسلام.. إن اعتماد المملكة العربية السعودية مسؤولية إسرائيل والتستر على حماس يعد أيضًا انتكاسة كبيرة.. يتعين على كلا البلدين أن يفهما أن الولايات المتحدة- بتأييد الحزبين- لا تشاطر وجهة النظر التي تحمل إسرائيل المسؤولية عن تعرضها لهجوم من قبل الإرهابيين الإسلاميين المتطرفين الذين يسعون إلى تدمير الدولة اليهودية”.

واستطرد: “مثل هذه التعليقات تجعل من الصعب للغاية التحرك نحو تطبيع العلاقات”.

وكانت الخارجية القطرية أعربت في بيان لها عن قلقها من تطورات الأوضاع في قطاع غزة، داعية جميع الأطراف لوقف التصعيد والتهدئة. كما حملت إسرائيل وحدها مسؤولية التصعيد الجاري الآن بسبب انتهاكاتها المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني.

ومن جانبها ذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيانها، بتحذيراتها المتكررة من مخاطر انفجار الأوضاع نتيجة استمرار الاحتلال وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة وتكرار الاستفزازات الممنهجة ضد مقدساته.

 

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  1. يقول على البحار:
    أكتوبر 8, 2023 الساعة 12:22 م

    غطرسة امريكية

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  2. يقول رضا تونس:
    أكتوبر 8, 2023 الساعة 12:26 م

    الاحتلال الصهيوني هو الارهابالذي تغطيه الولايات المتحدة الامريكية وحلفاءها من المستعمرين القداما
    الضحية هو الشعب الفلسطيني الذي شرد من أرضه وقتل شبابه في المجازر المتواصلةمنذ ١٩٤٨

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  3. يقول موسى الجزائري:
    أكتوبر 8, 2023 الساعة 12:34 م

    بل هو اكثر من طبيعي لان دم الفلسطيني رخيص اما دم الإسرائيلي غالي كم قتلتم من اطفال ونساء وشيوخ ودنستم الاماكن المقدسة ولما كان الابطال يحذرونكم كنتم لا تبالوا ذوقو من الكاس الذي شرب منه الفلسطيني الضعيف المسالم الضربة قوية وعنيفة ومهما فعلتم خلاص مرغناكم في التراب خلاص الجيش الذي لا يقهر قبضوا عليكم مثل الفءران يا جبناء

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  4. يقول علوان:
    أكتوبر 8, 2023 الساعة 12:35 م

    اعتقد ان عملية السلام انتهت دون ان تبدا كل ما كان يريده نتنياهو وبن غفير حصلوا عليه دون أدنى تنازل والاهم هو الضغط الامريكي على حكومة نتنياهو اصبح في خبر كان واصبح نتنياهو مرحب به في واشنطن
    والان سيبدا التفكير في التخلص من حماس وكل حلفاءها خطا اخر بنظاف الى أخطاء العرب مند 1948

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  5. يقول Abdelbaset Farag:
    أكتوبر 8, 2023 الساعة 12:35 م

    ستنتهي قريبا غطرستكم…من زرع وربى إسرائيل في قلب العالم العربي؟

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  6. يقول سيد:
    أكتوبر 8, 2023 الساعة 12:38 م

    يبدو ان الزهايمر الامريكي في قمته,,, الوهم الامريكي بالهيمنة والتحكم في العالم وفي زمام الامور تعززه التحالفات الموسعة التي نجحت في تكوينها عبر الناتو,, ولكن انتفاخ البالونات بصورة زائدة في بيئة مليئة بالابر والمسامير يؤدي الى نتيجة عكسية وكارثية وسريعة,

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  7. يقول *"$جورج$&_:
    أكتوبر 8, 2023 الساعة 12:39 م

    شو بتتوقع من دولة ابادت شعب كامل ( الهنود الحمر) حتى يحلوا محلهم ويستلواوعلى اراضيهم؟ طبعا راح يدعموا دولة بتحاول تبيد شعب على أرضه وتحل محله

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  8. يقول أسامة كلّيَّة سوريا/ألمانيا:
    أكتوبر 8, 2023 الساعة 12:48 م

    ههه من يريد السلام لايغطي على جرائم الإحتلال الإسرائيلي الفاشي الصهيوني.

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