سياسة | دولي | الولايات المتحدة

السيناتور الأمريكي مينينديز يخبر حلفاءه بأنه سيستقيل بعد إدانته

18 - يوليو - 2024

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واشنطن:  ذكرت شبكة إن.بي.سي نيوز اليوم الأربعاء نقلا عن مصدرين أن السيناتور الديمقراطي الأمريكي بوب مينينديز أبلغ حلفاءه بأنه سيستقيل من الكونغرس بعد إدانته بتهم الفساد.

وتتزايد الضغوط على مينينديز للتنحي بعد إدانته أمس الثلاثاء بجميع التهم الجنائية الموجهة له وعددها 16 بما في ذلك الرشوة خلال محاكمة اتحادية في مانهاتن.

وسارع كبار الديمقراطيين مثل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر وعضو المجلس عن ولاية نيوجيرسي كوري بوكر إلى مطالبة مينينديز، العضو بمجلس الشيوخ منذ عام 2006، بالاستقالة.

وبعد صدور الحكم، قال مينينديز إنه سيستأنف الحكم لكنه لم يجب على الأسئلة المتعلقة بالاستقالة.

(رويترز)

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