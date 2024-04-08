السيناتور الديمقراطي تيم كين يدعو إلى وقف تصدير الأسلحة الهجومية إلى إسرائيل

واشنطن- “القدس العربي”: دعا السيناتور تيم كين، الديمقراطي عن ولاية فرجينيا، إلى إجراء تحقيق مستقل في الغارة التي أسفرت عن مقتل سبعة من متطوعين المطبخ المركزي العالمي في غزة، وجدد طلبه من إدارة الرئيس جو بايدن وقف نقل القنابل والأسلحة الهجومية الأخرى إلى إسرائيل.

وقال كين “لقد أوضحت الأحداث الأخيرة أنه لا يزال هناك الكثير مما ينبغي القيام به لحماية حياة الأبرياء. وهذا هو الحال بشكل خاص فيما يتعلق بإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة”. “يجب أن تتمتع إسرائيل بالقدرة على الدفاع عن نفسها ضد أولئك – مثل حماس – الذين يريدون القضاء عليها. لكن تسليم المزيد من الأسلحة الهجومية في هذه اللحظة لن يؤدي إلا إلى تفاقم المعاناة في إسرائيل وغزة والمنطقة”.

وطلب كين، عضو لجنتي القوات المسلحة والعلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، من إدارة بايدن إعطاء الأولوية لنقل الأسلحة الدفاعية في جميع مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل مع حجب القنابل والأسلحة الهجومية الأخرى التي يمكن أن تقتل وتجرح المدنيين وعمال الإغاثة الإنسانية.

ويوم الجمعة الماضي، وقع العشرات من أعضاء الكونغرس، بما في ذلك النائب عن ولاية فرجينيا دون باير، على رسالة إلى إدارة بايدن دعت أيضًا إلى وقف الأسلحة الهجومية لإسرائيل وإجراء تحقيق في الغارة التي قتلت متطوعي المطبخ المركزي العالمي .

وكان كين، الذي يسعى لإعادة انتخابه هذا العام، يسير على حبل مشدود بشأن الحرب على غزة،

وقد قاطعت مجموعة من المتظاهرين المتضامنين مع فلسطين عرض إعادة انتخاب كين أمام الناخبين في أول محطة لجولة حملته في وسط مدينة ريتشموند . وطالبوا السيناتور بوقف نقل الأموال والأسلحة من الولايات المتحدة إلى إسرائيل.

وقال كين للمتظاهرين: “نحن بحاجة إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار”.

واعترض المتظاهرون على تصويت كين لوقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وقد تم تضمين هذا الإجراء في مشروع قانون الميزانية بقيمة 1.2 تريليون دولار الذي تم إقراره في أواخر مارس لتجنب إغلاق الحكومة.