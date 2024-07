رشيدة طليب ترفع لافتة “مجرم حرب” خلال خطاب نتنياهو في الكونغرس وساندرز يصف الأخير بالكاذب- (تدوينات)

واشنطن- “القدس العربي” احتجت النائبة الأمريكية رشيدة طليب على خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الكونغرس يوم الأربعاء بلافتة وصفته بأنه “مجرم حرب”.

شوهدت طليب بين الجمهور خلال كلمة نتنياهو، وهي تحمل لافتة مكتوب عليها “مجرم حرب” على أحد الجانبين و”مذنب بالإبادة الجماعية” على الجانب الآخر.

طليب، هي أول فلسطينية أمريكية تخدم في الكونغرس، ووصفت مراراً وتكراراً مجازر إسرائيل خلال الحرب الدامية على غزة مع حماس بأنها إبادة جماعية.

وفي تغريدة لها يوم الثلاثاء، غردت قائلة: “نتنياهو مجرم حرب يرتكب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني. ومن المخزي تماما أن يدعوه زعماء من كلا الحزبين لمخاطبة الكونغرس. يجب اعتقاله وإرساله إلى المحكمة الجنائية الدولية”.

وقبل الخطاب، نشرت طليب صورة مع هاني المدهون، الذي قالت إنه سينضم إليها في المجلس والذي فقد أكثر من 150 عضوًا من عائلته في الحرب.

وتجمع مئات المحتجين أمام مبنى الكابيتول قبل خطاب نتنياهو، وقالت شرطة الكابيتول إن خمسة أشخاص ألقي القبض عليهم في معرض المجلس.

واتخذ خطاب نتنياهو لهجة عدوانية للغاية، وهاجم أيضا المحتجين ضد الحرب على غزة ، مشيرا إلى المظاهرات التي جرت أثناء حديثه في الشوارع خارج مبنى الكابيتول الأمريكي، ووصفهم بأنهم “أغبياء مفيدون” لخصوم إسرائيل.

وقد قوبل خطابه بالتصفيق من كثيرين في الكونغرس، وغالبيتهم ممن يتلقون مساعدات كبيرة من اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة،، لكنه قوبل أيضا بالصمت من جانب الديمقراطيين البارزين الذين رفضوا الوقوف والهتاف.

وقال السيناتور بيرني ساندرز إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو” ليس مجرم حرب وحسب بل كاذب أيضاً”.

وأضاف ساندرز على منصة “إكس” بعد خطاب نتنياهو أمام الكونغرس أن جميع المنظمات الإنسانية تتفق على أن عشرات الآلاف من الأطفال يواجهون مجاعة لأن حكومته المتطرفة تمنع وصول المساعدات الإنسانية.

وتابع ” إسرائيل لا تريده في منصبه ولذلك جاء إلى الكونغرس في حملة انتخابية”.

Netanyahu is not only a war criminal. He is a liar.

All humanitarian organizations agree: Tens of thousands of children face starvation because his extremist government continues to block aid.

Israelis want him out of office. So he came to Congress to campaign.

— Bernie Sanders (@BernieSanders) July 24, 2024