سياسة | دولي | الولايات المتحدة

رشيدة طليب ترفع لافتة “مجرم حرب” خلال خطاب نتنياهو في الكونغرس وساندرز يصف الأخير بالكاذب- (تدوينات)

24 - يوليو - 2024

رائد صالحة
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واشنطن- “القدس العربي” احتجت النائبة الأمريكية رشيدة طليب على خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الكونغرس يوم الأربعاء بلافتة وصفته بأنه “مجرم حرب”.

 شوهدت طليب بين الجمهور خلال كلمة نتنياهو، وهي تحمل لافتة مكتوب عليها “مجرم حرب” على أحد الجانبين و”مذنب بالإبادة الجماعية” على الجانب الآخر.

طليب،  هي أول فلسطينية أمريكية تخدم في الكونغرس، ووصفت مراراً وتكراراً مجازر إسرائيل خلال الحرب  الدامية على غزة مع حماس بأنها إبادة جماعية.

وفي تغريدة لها يوم الثلاثاء، غردت قائلة: “نتنياهو مجرم حرب يرتكب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني. ومن المخزي تماما أن يدعوه زعماء من كلا الحزبين لمخاطبة الكونغرس. يجب اعتقاله وإرساله إلى المحكمة الجنائية الدولية”.

وقبل الخطاب، نشرت طليب صورة مع هاني المدهون، الذي قالت إنه سينضم إليها في المجلس والذي فقد أكثر من 150 عضوًا من عائلته في الحرب.

وتجمع مئات المحتجين أمام مبنى الكابيتول قبل خطاب نتنياهو، وقالت شرطة الكابيتول إن خمسة أشخاص ألقي القبض عليهم في معرض المجلس.

واتخذ خطاب نتنياهو لهجة عدوانية للغاية، وهاجم  أيضا  المحتجين ضد الحرب على غزة ، مشيرا إلى المظاهرات التي جرت أثناء حديثه في الشوارع خارج مبنى الكابيتول الأمريكي، ووصفهم بأنهم “أغبياء مفيدون” لخصوم إسرائيل.

وقد قوبل خطابه بالتصفيق من كثيرين في الكونغرس، وغالبيتهم ممن يتلقون مساعدات كبيرة من اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة،، لكنه قوبل أيضا بالصمت من جانب الديمقراطيين البارزين الذين رفضوا الوقوف والهتاف.

 وقال السيناتور بيرني ساندرز إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو” ليس مجرم حرب وحسب بل كاذب أيضاً”.

وأضاف ساندرز على منصة “إكس” بعد خطاب نتنياهو أمام الكونغرس أن جميع المنظمات الإنسانية تتفق على أن عشرات الآلاف من الأطفال يواجهون مجاعة لأن حكومته المتطرفة تمنع وصول المساعدات الإنسانية.

وتابع ” إسرائيل لا تريده في منصبه ولذلك جاء إلى الكونغرس في حملة انتخابية”.

وانتقدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة نانسي بيلوسي (ديمقراطية من كاليفورنيا) خطاب نتنياهو أمام الكونغرس يوم الأربعاء ووصفته بأنه “الأسوأ” في تاريخ المجلس، وانتقدت بشدة افتقار الزعيم إلى التقدم نحو صفقة الرهائن مع حماس.

وكتبت بيلوسي على منصة التواصل الاجتماعي “إكس” بعد الخطاب: “كان عرض بنيامين نتنياهو في قاعة مجلس النواب اليوم هو الأسوأ على الإطلاق لأي شخصية أجنبية تمت دعوتها وتكريمها بامتياز مخاطبة الكونغرس الأمريكي”.

غاب حوالي نصف أعضاء مجلس النواب والشيوخ الديمقراطيين عن الخطاب المطول ، والذي تضمن تقليل رئيس الوزراء من شأن الخسائر المدنية في الصراع، وزعم أن المتظاهرين الأميركيين مدعومون من إيران وانتقد منتقديه.

وأشاد نتنياهو أيضًا ببايدن على دعمه لإسرائيل وشجع الكونغرس على مضاعفة دعمه العسكري والمالي.

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  1. يقول الكروي داود النرويج:
    يوليو 24, 2024 الساعة 10:31 م

    ” وتابع ” إسرائيل لا تريده في منصبه ولذلك جاء إلى الكونغرس في حملة انتخابية”. ” إهـ
    صدق النائب ساندرز !!
    ولا حول ولا قوة الا بالله

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  2. يقول الكروي داود النرويج:
    يوليو 24, 2024 الساعة 10:34 م

    الذين صفقوا للنتن ياهو بالكونغرس ,
    هم مرتزقة اللوبي الصهيوني !!
    ولا حول ولا قوة الا بالله

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  3. يقول مناصره:
    يوليو 24, 2024 الساعة 10:40 م

    الله محيي البطن اللي حملِك!
    هؤلاء الدمى اللتي تحركهم العنصريه الصهيونيه في الكونقرس لن يترددوا في التصفيق لهذا المجرم لان اللوبي الصهيوني يمتلكهم.

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  4. يقول Abdelkader Dairi mimene:
    يوليو 25, 2024 الساعة 5:06 ص

    تحياتي للسيدة رشيدة طليب على شجاعتها و تحديها للوببي اليهودي في وأم. شكرا سيدتي أوصلت رسالتنا إلى العالم. و لا عزاء للمطبعين.

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  5. يقول نزار:
    يوليو 25, 2024 الساعة 8:22 ص

    تحية طيبة للبرلمانية رشيدة طليب وكل من ساندها باخلاص في وجه هؤلاء العنصريين، وحسبنا الله ونعم الوكيل في المطبعين الذين يرتعبون خوفاً من الادلاء بعبارة( الإدانة)ضد هذا القاتل المجرم.

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  6. يقول عراقي معارض لحكومة الفساد والطائفيه:
    يوليو 25, 2024 الساعة 11:43 ص

    من تابع حديث النتن ياهو
    كان هناك اربع جنود من حضروا معه.
    مع الأسف الشديد واحد من عرب البدو مسلم.
    كان مرتعب مشوش الانظار.
    حتى أنه صفق لنفسه عندما صفقوا له 😂😂😂😂
    لكن ياترى ماذا سوف يقول لربه يوم القيامة؟.
    عليه ما يستحق من الله ؟
    كلام في كذب وخطاب افلام .
    المشكله الجميع يعرف انه يكذب والكل يكذب على الكل.
    ولكنه نجح في أنه سوق نفسه أمام العربان الجرب في الشرق الأوسط المدمر.
    الجميع يصفق على قتل ابناء أمتنا الاسلاميه .
    ياترى من سمع الخطاب السخيف؟.
    ورشيده لم تعمل سوى لافته لا تهش ولا تنش.
    صراحتا.
    كلمات مكتوبه .

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  7. يقول عيسى الجزائري:
    يوليو 25, 2024 الساعة 12:19 م

    تحية إحترام وتقدير للسيدة العضوية بالكنجرس الأمريكي رشيدة طليب.
    إمرأة فحلة من فحلات هذه الأمة المغلوبة على أمرها، شعبها غثاء كغثاء السيل ،ماقامت به داخل الكونجرس وفي أمريكا وأمام العالم، لم يتجرأ أن يصرح به أحد من المسؤولين العرب والمسلمين في هكذا موقف.
    Thank you for ever.

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