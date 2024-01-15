السيناتور بيرني ساندرز عن الانتخابات الرئاسية: يتعين على بايدن أن يغير مساره بشأن إسرائيل وغزة

واشنطن- “القدس العربي”: قال السيناتور بيرني ساندرز، من ولاية فيرمونت، يوم الأحد إنه “من الصعب جدًا” على الشباب والأمريكيين بشكل عام أن “يتحمسوا لما يحدث الآن”، واقترح على الرئيس جو بايدن أن يغير مساره بشأن دعمه لإسرائيل .

وسأل جيك تابر من شبكة “سي إن إن” ساندرز عن الانتقادات الموجهة لبايدن بسبب دعمه لإسرائيل، وتساءل “هل تعتقد أن التقدميين الشباب في الولايات المتحدة سيحتشدون في النهاية خلف جو بايدن في نوفمبر أم أنه أضر بمكانته بشكل خطير؟”.

وقال ساندرز إنه يعتقد أن الناس سينتهي بهم الأمر إلى الاحتشاد خلف بايدن إذا أصبح دونالد ترامب المرشح الرسمي للحزب الجمهوري.

وأضاف “لكن ليس هناك أي شك، أنه من الصعب جدًا على الشباب، والغالبية من الأمريكيين ، أن يشعروا بالحماس لما يحدث الآن. يتعين على الرئيس أن يغير مساره”.

وقال: “لقد كان بايدن واضحا للغاية، حيث أعرب عن قلقه بشأن “القصف العشوائي”. لقد طلب من نتنياهو مراراً تغيير المسار، وقد قال نتنياهو بالأمس فقط “لا، سوف نستمر في القيام بما نقوم به”. “هذا غير مقبول. لا يمكنك إعطاء مليارات الدولارات لدولة تتجاهل رغباتك وتنتهك القانون الدولي. لذا، آمل أن يتابع الرئيس مخاوفه ويقول لنتنياهو: “هذا غير مقبول. لن تحصل على نيكل (فلس) واحد من الولايات المتحدة إلا إذا قمت بتغيير المسار بشكل جذري. وقال ساندرز: “لن نرى مئات ومئات الآلاف من الأطفال يموتون جوعا”.