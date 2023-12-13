السيناتور بيرني ساندرز يدعو مجدداً لحجب 10 مليارات دولار من المساعدات الأمريكية لإسرائيل

واشنطن- “القدس العربي”: دعا السيناتور بيرني ساندرز الرئيس جو بايدن لحجب 10.1 مليار دولار من المساعدات العسكرية لإسرائيل، وقال إنّ الهجوم العسكري الذي تشنه حكومة نتنياهو “يتم تنفيذه بطريقة غير أخلاقية للغاية”. “

وفي رسالة بتاريخ 12 ديسمبر/كانون الأول إلى بايدن، أكد ساندرز أنّ الرد العسكري الإسرائيلي في غزة تحول إلى “فظاعة جماعية” وأنه “سيكون من غير المسؤول تقديم 10.1 مليار دولار إضافية من المساعدات العسكرية، التي تتجاوز” “الأنظمة الدفاعية”.

وحذر عضو مجلس الشيوخ عن ولاية فيرمونت من أن “الحملة العسكرية الإسرائيلية ستظل في الذاكرة من بين أحلك الفصول في تاريخنا الحديث”، مشيراً إلى أنه منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، قُتل 18 ألف مدني وجُرح 49 ألفاً، 70 بالمائة منهم من النساء والأطفال.

وتأتي حملة ساندرز بعد أن تلقى انتقادات من اليسار لدعمه إسرائيل بعد 7 أكتوبر.

وكان السيناتور والمرشح الرئاسي السابق منتقدًا للحكومة الإسرائيلية، لكنه رفض الدعوة إلى وقف دائم لإطلاق النار من قبل إسرائيل في نوفمبر وسط دعوات من اليسار لوقف إطلاق النار.

وفي الرسالة الجديدة، يطلب ساندرز من بايدن دعم قرار للأمم المتحدة، والذي استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضده في وقت سابق من هذا الأسبوع، ويدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة، وإطلاق سراح جميع الرهائن والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل إلى غزة.

وأشار إلى أنه حتى الآن قُتل 134 من موظفي الأمم المتحدة في غزة، وأن 1.9 مليون مدني – أي 85 بالمائة من سكان غزة – قد شردوا.

وأكد ساندرز، أيضاً، أن 40 منشأة تابعة للأمم المتحدة في غزة تعرضت للقصف من قبل القوات الإسرائيلية على الرغم من مشاركة الإحداثيات مع القادة الإسرائيليين في محاولة لتجنب الضربات العرضية.

وكتب ساندرز أن تقديم 10.1 مليار دولار أخرى من المساعدات العسكرية لنظام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “من شأنه أن يسمح بمواصلة القصف العشوائي الواسع النطاق الذي تقوم به حكومة نتنياهو”.

وكتب “لذلك، أطلب منك سحب دعمك لهذا الجزء من التمويل المطلوب من الكونغرس”، في إشارة إلى طلب بايدن تمويل 106 مليارات دولار لإسرائيل وأوكرانيا.