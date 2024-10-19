سياسة | دولي | الولايات المتحدة

السيناتور بيرني ساندرز يطالب بوضع نهاية “للحرب القاسية وغير القانونية” على غزة

19 - أكتوبر - 2024

رائد صالحة
حجم الخط
0

واشنطن- “القدس العربي”: تعليقاً على استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) يحيى السنوار، قال السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز إنه يجب استغلال ما حدث للمساعدة في إنهاء “الحرب القاسية وغير القانونية” التي استهدفت إلى حد كبير المدنيين الفلسطينيين الأبرياء.

وأكد ساندرز (مستقل عن ولاية فيرمونت) في تصريحات نشرتها العديد من الصحف الأمريكية أنه لا ينبغي أن تكون هناك عقبات أخرى أمام إنهاء القتال، وزيادة المساعدات الإنسانية لشعب غزة.

وقال ساندرز: “لم يعد هناك مبرر لرئيس الوزراء (بنيامين) نتنياهو وحكومته المتطرفة لمواصلة حربهم الشاملة ضد الشعب الفلسطيني، والتي قتلت 42 ألف فلسطيني وجرحت 100 ألف، ثلثيهم من النساء والأطفال وكبار السن.

وأضاف ساندرز “لا يوجد مبرر للاستمرار في حرمان الآلاف من الأطفال في غزة من المساعدات الإنسانية، ولا يوجد مبرر للاستمرار في تدمير المساكن والرعاية الصحية والبنية الأساسية في القطاع، ولا يوجد مبرر الآن لمزيد من التأخير في التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن ووقف إطلاق النار، ولا يوجد مبرر على الإطلاق للاستمرار في دعم الولايات المتحدة لسياسات نتنياهو المروعة، والتي تشكل انتهاكا واضحا للقانون الأمريكي والدولي”.

بالنسبة لساندرز، فإن الطريق الوحيد للمضي قدما هو إنهاء الأعمال العدائية على الفور، وأفضل طريقة للولايات المتحدة لتسهيل ذلك هي التوقف عن تزويد إسرائيل بالأسلحة وإنهاء غطائها السياسي للعديد من جرائم الحرب المزعومة التي ارتكبتها إسرائيل، بما في ذلك حجب المساعدات المنقذة للحياة، والقصف العشوائي للمناطق المدنية.

وقال ساندرز “عندما يعود الكونغرس، سوف يصوت مجلس الشيوخ على قراراتي المشتركة بعدم الموافقة على منع مبيعات الأسلحة الهجومية لإسرائيل… يتعين علينا أن ننهي تواطؤنا في هذه الحرب القاسية وغير القانونية”.

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

حاكم تكساس يهدد مدينة سان ماركوس بسبب النظر في قرار يدعو لفرض حظر على إسرائيل
1 - مايو - 2025
ترامب يواجه الغضب الشعبي في أول 100 يوم من حكمه: تراجع اقتصادي وهجوم على الحقوق المدنية
30 - أبريل - 2025
ترامب يوقّع أمرا تنفيذيا يُلزم سائقي الشاحنات بإتقان اللغة الإنكليزية
30 - أبريل - 2025
دمشق ترفض الانضمام لـ”اتفاقات أبراهام” وتدعو لحوار موسّع مع واشنطن بشأن المقاتلين الأجانب
29 - أبريل - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية