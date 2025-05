السيناتور بيرني ساندرز يطالب بوضع نهاية “للحرب القاسية وغير القانونية” على غزة

واشنطن- “القدس العربي”: تعليقاً على استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) يحيى السنوار، قال السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز إنه يجب استغلال ما حدث للمساعدة في إنهاء “الحرب القاسية وغير القانونية” التي استهدفت إلى حد كبير المدنيين الفلسطينيين الأبرياء.

وأكد ساندرز (مستقل عن ولاية فيرمونت) في تصريحات نشرتها العديد من الصحف الأمريكية أنه لا ينبغي أن تكون هناك عقبات أخرى أمام إنهاء القتال، وزيادة المساعدات الإنسانية لشعب غزة.

وقال ساندرز: “لم يعد هناك مبرر لرئيس الوزراء (بنيامين) نتنياهو وحكومته المتطرفة لمواصلة حربهم الشاملة ضد الشعب الفلسطيني، والتي قتلت 42 ألف فلسطيني وجرحت 100 ألف، ثلثيهم من النساء والأطفال وكبار السن.

وأضاف ساندرز “لا يوجد مبرر للاستمرار في حرمان الآلاف من الأطفال في غزة من المساعدات الإنسانية، ولا يوجد مبرر للاستمرار في تدمير المساكن والرعاية الصحية والبنية الأساسية في القطاع، ولا يوجد مبرر الآن لمزيد من التأخير في التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن ووقف إطلاق النار، ولا يوجد مبرر على الإطلاق للاستمرار في دعم الولايات المتحدة لسياسات نتنياهو المروعة، والتي تشكل انتهاكا واضحا للقانون الأمريكي والدولي”.

بالنسبة لساندرز، فإن الطريق الوحيد للمضي قدما هو إنهاء الأعمال العدائية على الفور، وأفضل طريقة للولايات المتحدة لتسهيل ذلك هي التوقف عن تزويد إسرائيل بالأسلحة وإنهاء غطائها السياسي للعديد من جرائم الحرب المزعومة التي ارتكبتها إسرائيل، بما في ذلك حجب المساعدات المنقذة للحياة، والقصف العشوائي للمناطق المدنية.

When Congress returns, I will move Joint Resolutions of Disapproval to block offensive arms sales to Israel.

But President Biden should act now: Israel is clearly violating U.S. & international law, using starvation as a tool of its all-out war against the Palestinian people. https://t.co/SJWiNyt5ua

