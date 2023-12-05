السيناتور بيرني ساندرز يعارض إرسال 10 مليارات من المساعدات الأمريكية العسكرية إلى إسرائيل

واشنطن- “القدس العربي”: أعرب السيناتور بيرني ساندرز ( ولاية فيرمونت)، وهو أحد أبرز التقدميين في مجلس الشيوخ، الإثنين، عن معارضته لإرسال 10.1 مليار دولار إلى “حكومة نتنياهو المتطرفة لمواصلة نهجها العسكري الهجومي الحالي”، منتقدًا الحصار والهجوم على غزة باعتباره “غير أخلاقي.”
وقال ساندرز في قاعة مجلس الشيوخ : “لا أعتقد أنه ينبغي علينا تخصيص 10.1 مليار دولار لحكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة لمواصلة نهجها العسكري الحالي. ما تفعله حكومة نتنياهو غير أخلاقي، وينتهك القانون الدولي، ولا ينبغي للولايات المتحدة أن تكون متواطئة في تلك التصرفات”.
ويعترض ساندرز على إرسال أكثر من 10 مليارات دولار طلبتها إدارة الرئيس جو بايدن من وزارة الدفاع لإعادة تزويد أنظمة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية “القبة الحديدية” و”مقلاع داود”، بالإضافة إلى تجديد المخزونات العسكرية التي تم سحبها بسبب الحرب.
وأضاف ” أعتقد أنه سيكون من غير المسؤول على الإطلاق تقديم 10.1 مليار دولار إضافية من المساعدات العسكرية غير المشروطة التي ستسمح لحكومة نتنياهو بمواصلة جهودها”.
وتعكف مجموعة من الديمقراطيين في مجلس الشيوخ على إعداد اقتراح لربط شروط بالمساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل، وهي الفكرة التي أحدثت انقساما في كتلة الديمقراطيين في مجلس الشيوخ.
وماذا يفعل صوت واحد ضد اللوبي الصهيوني اليهودي المتغول في أمريكا وبنتاغونها العفن النتن الذي يرسل أسلحته القذرة لقتل أطفال ونساء غزة العزة و الصمود والبطولة والشهادة والله ناصر الفلسطينيين وهازم بني صهيون وعد رب العالمين وكان وعد الله مفعولا اقتربت نهاية دويلة السراب والخراب التي تجثم على أرض فلسطين منذ 1919 بدعم أمريكي وغربي ظالم حاقد سارق لأرض فلسطين 🇵🇸😫🇵🇸😫
إن دل على شيء إنما يدل علي ان الدولة الصهيونية لن تستطيع الدفاع عن نفسها، ولن تستطيع القيام بالدفاع عن مواطنيها امام حماس. ما ظننا بأن اسرائيل ضعيفة جدا بهذا التقدير الا في هذه الآونة الأخيرة. فهل تستطيع مواجهة الجمهورية الإيرانية وحدها؟