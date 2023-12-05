السيناتور بيرني ساندرز يعارض إرسال 10 مليارات من المساعدات الأمريكية العسكرية إلى إسرائيل

واشنطن- “القدس العربي”: أعرب السيناتور بيرني ساندرز ( ولاية فيرمونت)، وهو أحد أبرز التقدميين في مجلس الشيوخ، الإثنين، عن معارضته لإرسال 10.1 مليار دولار إلى “حكومة نتنياهو المتطرفة لمواصلة نهجها العسكري الهجومي الحالي”، منتقدًا الحصار والهجوم على غزة باعتباره “غير أخلاقي.”

وقال ساندرز في قاعة مجلس الشيوخ : “لا أعتقد أنه ينبغي علينا تخصيص 10.1 مليار دولار لحكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة لمواصلة نهجها العسكري الحالي. ما تفعله حكومة نتنياهو غير أخلاقي، وينتهك القانون الدولي، ولا ينبغي للولايات المتحدة أن تكون متواطئة في تلك التصرفات”.

ويعترض ساندرز على إرسال أكثر من 10 مليارات دولار طلبتها إدارة الرئيس جو بايدن من وزارة الدفاع لإعادة تزويد أنظمة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية “القبة الحديدية” و”مقلاع داود”، بالإضافة إلى تجديد المخزونات العسكرية التي تم سحبها بسبب الحرب.

وأضاف ” أعتقد أنه سيكون من غير المسؤول على الإطلاق تقديم 10.1 مليار دولار إضافية من المساعدات العسكرية غير المشروطة التي ستسمح لحكومة نتنياهو بمواصلة جهودها”.

وتعكف مجموعة من الديمقراطيين في مجلس الشيوخ على إعداد اقتراح لربط شروط بالمساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل، وهي الفكرة التي أحدثت انقساما في كتلة الديمقراطيين في مجلس الشيوخ.