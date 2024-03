السيناتور جيف ميركلي: لا يمكن لإدارة بايدن الدعوة لإيصال المساعدات لغزة بينما ترسل الأسلحة لقتل الفلسطينيين

واشنطن- “القدس العربي”: قال السيناتور الديمقراطي جيف ميركلي إنه “لا يمكن لإدارة الرئيس جو بايدن الدعوة بمصداقية لإيصال المساعدات إلى غزة بينما ترسل الأسلحة التي تستخدمها حكومة بنيامين نتنياهو لقتل الفلسطينيين الأبرياء بشكل عشوائي”.

وأضاف ميركلي ( ولاية أرويغون) في منشور على إكس ” هذا خطأ على جميع المستويات”.

The Biden administration can’t credibly push to increase humanitarian access to Gaza while simultaneously sending the same weapons that the Netanyahu government is using to indiscriminately kill innocent Palestinians. Wrong on every level.https://t.co/H4eIsXVzjL

