السيناتور جيف ميركلي: لا يمكن لإدارة بايدن الدعوة لإيصال المساعدات لغزة بينما ترسل الأسلحة لقتل الفلسطينيين

واشنطن- “القدس العربي”: قال السيناتور الديمقراطي جيف ميركلي إنه “لا يمكن لإدارة الرئيس جو بايدن الدعوة بمصداقية لإيصال المساعدات إلى غزة بينما ترسل الأسلحة التي تستخدمها حكومة بنيامين نتنياهو لقتل الفلسطينيين الأبرياء بشكل عشوائي”.

وأضاف ميركلي ( ولاية أرويغون) في منشور على إكس ” هذا خطأ على جميع المستويات”.

The Biden administration can’t credibly push to increase humanitarian access to Gaza while simultaneously sending the same weapons that the Netanyahu government is using to indiscriminately kill innocent Palestinians. Wrong on every level.https://t.co/H4eIsXVzjL — Senator Jeff Merkley (@SenJeffMerkley) March 29, 2024

والسيناتو ميركلي، هو أول عضو في الكونغرس من ولاية أوريغون يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة في شهر نوفمبر الماضي، لينضم بذلك إلى عضو آخر في مجلس الشيوخ وما لا يقل عن 43 عضوًا في مجلس النواب الأمريكي.

وفي نوفمبر، دعا ميركلي إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وقال ميركلي في بيان صادر عنه: “مع التزايد الحاد في عدد القتلى المدنيين (في غزة) رفع العديد من الأمريكيين، بما في ذلك سكان ولاية أوريغون أصواتهم لوقف هذه المذبحة”.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ: “أتفق أيضًا مع هذه الفكرة، ولذلك أدعو إلى وقف إطلاق النار”.