السيناتور راند بول يسخر من اقتراحات ترامب بشأن غزة: اعتقدت أننا صوتنا لصالح “أمريكا أولاً” وليس لاحتلال آخر

واشنطن- “القدس العربي”: انتقد السيناتور راند بول (جمهوري من كنتاكي) يوم الأربعاء اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاستيلاء على غزة، وإرسال قوات أمريكية إذا لزم الأمر، وتحويلها إلى “ريفييرا الشرق الأوسط”.

The pursuit for peace should be that of the Israelis and the Palestinians. I thought we voted for America First. We have no business contemplating yet another occupation to doom our treasure and spill our soldiers blood. https://t.co/hRM8UneLe1 — Rand Paul (@RandPaul) February 5, 2025

وكتب بول على منصة إكس “السعي إلى السلام يجب أن يكون من نصيب الإسرائيليين والفلسطينيين. لقد اعتقدت أننا صوتنا لصالح أمريكا أولاً. ليس لدينا أي عمل بالتفكير في احتلال آخر لتدمير ثرواتنا وسفك دماء جنودنا”.

وأرفق بول تعليقه بإعادة نشر منشور لوزير الخارجية ماركو روبيو يتحدث عن خطط ترامب لجعل غزة “جميلة مرة أخرى”.

وكتب روبيو “يجب تحرير غزة من حماس. وكما أشار الرئيس اليوم، فإن الولايات المتحدة مستعدة لقيادة غزة وجعلها جميلة مرة أخرى. إن سعينا هو تحقيق السلام الدائم في المنطقة لجميع الناس”.

وبدا بول منزعجا من انفتاح ترامب على إرسال قوات أمريكية إلى غزة لتعزيز الأمن.

ومع ذلك، استجاب بعض الجمهوريين بشكل إيجابي لمقترح ترامب، بما في ذلك رئيس مجلس النواب مايك جونسون (جمهوري من لويزيانا).

وقال جونسون لمراسل شبكة CNN: “نعم، نحن نحاول الحصول على تفاصيل الأمر، لكنني أعتقد أنه تطور جيد”.

ويمكن للديمقراطيين استخدام نفوذهم على مبيعات الأسلحة الأمريكية لإسرائيل للضغط على ترامب.

وقد أوقف المشرّعون الديمقراطيون بالفعل صفقة بيع أسلحة بقيمة مليار دولار لإسرائيل، والتي من شأنها أن تشمل قنابل بوزن ألف رطل وجرافات مدرعة من إنتاج شركة كاتربيل.