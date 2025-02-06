سياسة | دولي | الولايات المتحدة

السيناتور راند بول يسخر من اقتراحات ترامب بشأن غزة: اعتقدت أننا صوتنا لصالح “أمريكا أولاً” وليس لاحتلال آخر

6 - فبراير - 2025

رائد صالحة
واشنطن- “القدس العربي”: انتقد السيناتور راند بول (جمهوري من كنتاكي) يوم الأربعاء اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاستيلاء على غزة، وإرسال قوات أمريكية إذا لزم الأمر، وتحويلها إلى “ريفييرا الشرق الأوسط”.

وكتب بول على منصة إكس “السعي إلى السلام يجب أن يكون من نصيب الإسرائيليين والفلسطينيين. لقد اعتقدت أننا صوتنا لصالح أمريكا أولاً. ليس لدينا أي عمل بالتفكير في احتلال آخر لتدمير ثرواتنا وسفك دماء جنودنا”.

وأرفق بول تعليقه بإعادة نشر منشور لوزير الخارجية ماركو روبيو يتحدث عن خطط ترامب لجعل غزة “جميلة مرة أخرى”.

وكتب روبيو “يجب تحرير غزة من حماس. وكما أشار الرئيس اليوم، فإن الولايات المتحدة مستعدة لقيادة غزة وجعلها جميلة مرة أخرى. إن سعينا هو تحقيق السلام الدائم في المنطقة لجميع الناس”.

وبدا بول منزعجا من انفتاح ترامب على إرسال قوات أمريكية إلى غزة لتعزيز الأمن.

ومع ذلك، استجاب بعض الجمهوريين بشكل إيجابي لمقترح ترامب، بما في ذلك رئيس مجلس النواب مايك جونسون (جمهوري من لويزيانا).

وقال جونسون لمراسل شبكة CNN: “نعم، نحن نحاول الحصول على تفاصيل الأمر، لكنني أعتقد أنه تطور جيد”.

ويمكن للديمقراطيين استخدام نفوذهم على مبيعات الأسلحة الأمريكية لإسرائيل للضغط على ترامب.

وقد أوقف المشرّعون الديمقراطيون بالفعل صفقة بيع أسلحة بقيمة مليار دولار لإسرائيل، والتي من شأنها أن تشمل قنابل بوزن ألف رطل وجرافات مدرعة من إنتاج شركة كاتربيل.

  1. يقول مجد:
    فبراير 6, 2025 الساعة 1:19 ص

    دونالد ترامب متعرجف نسونجي يحب المال والسلطة . الأقوياء يفعلون ما يريدون، والضعفاء يعانون مما كتب عليهم. لا مستقبل مشرق في الأفق بل نفاق وتناقض حب المال والسلطة يعمي عيون البشر

    رد
  2. يقول معنى:
    فبراير 6, 2025 الساعة 7:31 ص

    أعتقد انهم صوتوا لصالح شمشون.
    الذي قال عليا وعلى أعدائي.. بعض القصص الأسطورية.. تتحقق وأن أختلف بعض التفاصيل. ننتظر هدم
    معبد واشنطن على رؤوسكم..

    رد

