السيناتور ساندرز: الحكومة الأمريكية سمحت باستمرار الفظائع الإسرائيلية الجماعية في غزة

واشنطن-“القدس العربي”: مع اقتراب اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل من حيز التنفيذ، أصدر السيناتور بيرني ساندرز بيانًا يوم الجمعة قال فيه إنه سعيد لأن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي وقع على الاتفاق، لكنه سلط الضوء على أن الاتفاق المعتمد “هو في الأساس نفس الاتفاق الذي رفضه رئيس الوزراء (بنيامين) نتنياهو وحكومته المتطرفة في مايو/ أيار من العام الماضي”.

وأضاف ساندرز “لقد لقي أكثر من عشرة آلاف شخص حتفهم منذ تقديم هذا الاقتراح، وتفاقمت معاناة الرهائن والأبرياء في غزة “.

وأعلن الرئيس جو بايدن، الأربعاء، عن تحقيق اختراق، قائلاً: “هذا هو اتفاق وقف إطلاق النار الذي قدمته في الربيع الماضي”.

وعلاوة على ذلك، قال السيناتور المستقل من ولاية فيرمونت إن الأمريكيين يجب أن “يتعاملوا مع دورنا في هذا الفصل المظلم”. وأضاف أن الحكومة الأمريكية “سمحت باستمرار هذه الفظائع الجماعية من خلال توفير إمدادات لا نهاية لها من الأسلحة لنتنياهو والفشل في ممارسة نفوذ ذي معنى”، حسبما ذكرت منصة “كومن دريمز”.

وقدمت الولايات المتحدة لإسرائيل ما لا يقل عن 17.9 مليار دولار كمساعدات عسكرية لحليفتها في الشرق الأوسط منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عندما بدأت الحرب الإسرائيلية على غزة بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول، وأبلغت وزارة الخارجية الكونغرس عن خطة لبيع أسلحة بقيمة 8 مليارات دولار .

ويقول مسؤولون صحيون محليون في غزة إن حصيلة الشهداء في القطاع تجاوزت 46 ألف شهيد. ومع ذلك، تشير تقديرات تحليلية نُشرت مؤخرًا إلى أن هجوم إسرائيل على غزة أسفر بالفعل عن استشهاد 64260 شخصًا – معظمهم من المدنيين من الرجال والنساء والأطفال – في الفترة من 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 30 يونيو/ حزيران 2024 – وهو رقم أعلى بكثير من الرقم الرسمي الذي أبلغت عنه وزارة الصحة في القطاع.

وقالت منظمات حقوق الإنسان المتعددة إن سلوك إسرائيل في غزة يشكل إبادة جماعية أو أعمال إبادة جماعية، وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب مزعومة في غزة. كما أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحق زعيم حماس إبراهيم المصري بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وفي تصريحاته يوم الجمعة، وصف ساندرز هجوم حماس على المستعمرات الإسرائيلية في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بأنه “بربري”، وزعم أن إسرائيل “لديها الحق بوضوح في الدفاع عن نفسها ضد حماس”.

ولكنه أضاف أن “إسرائيل اختارت عدم خوض حرب ضد حماس فقط، بل شنت بدلا من ذلك حربا شاملة ضد الشعب الفلسطيني بأكمله”.