السيناتور غراهام: على زيلينسكي الاعتذار من ترامب أو “قبول العواقب”

واشنطن- “القدس العربي”: قال السيناتور ليندسي غراهام (جمهوري من كارولاينا الجنوبية)، الذي كان أحد أبرز المؤيدين لدعم جهود الحرب في أوكرانيا، إن الاجتماع الساخن بين الرئيس دونالد ترامب ونائب الرئيس فانس والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض يوم الجمعة كان كارثة.

غراهام: السؤال الرئيسي الآن هو ما إذا كانت الولايات المتحدة قادرة على مواصلة دعم أوكرانيا إذا ظل زيلينسكي رئيساً

وقال غراهام، الذي كان يدعو إلى مشاركة الولايات المتحدة في ثروات أوكرانيا المعدنية مقابل مساعداتها المستمرة في المجهود الحربي، إن الاجتماع كان “كارثة مطلقة”، وأن أي احتمال للتوصل إلى اتفاق يبدو الآن ميتا.

وقال غراهام في برنامج “أمريكا ريبورتس” على قناة فوكس نيوز: “لقد تم تدمير كل ما عملت من أجله لمحاولة إقامة علاقة جديدة مع الولايات المتحدة حول صفقة معادن مهمة مفيدة لكلا منا”.

وأضاف غراهام، الذي التقى زيلينسكي صباح الجمعة رفقة أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين كريس كونز (ديمقراطي من ديلاوير) وأيمي كلوبوشار (ديمقراطية من مينيسوتا)، إنه حث الزعيم الأوكراني على “الالتزام بالرسالة”، و”أن يكون ممتنًا وشاكرًا”، حسبما ذكرت صحيفة “ذا هيل”.

ونصح السيناتور زيلينسكي بعدم الضغط من أجل الحصول على ضمانات أمنية أمريكية خلال اجتماع المكتب البيضاوي مع ترامب.

وقال غراهام إن السؤال الرئيسي الآن هو ما إذا كانت الولايات المتحدة قادرة على مواصلة دعم أوكرانيا إذا ظل زيلينسكي رئيسا.

“السؤال بالنسبة لي هو، هل هو جدير بالإصلاح في نظر الأمريكيين؟ إن أغلب الأمريكيين الذين شهدوا ما رأوه اليوم لن يرغبوا في أن يكون زيلينسكي شريكهم التجاري، بما في ذلك أنا، وقد زرت أوكرانيا تسع مرات منذ بدء الحرب”، بحسب غراهام.

وقال غراهام إن ترامب كان “متفائلا” بشأن صفقة المعادن المحتملة قبل الاجتماع، مشيرا إلى أن زيلينسكي بحاجة إلى الاعتذار لترامب أو “قبول العواقب”.

وأضاف غراهام “ما أريده منه، على ما أعتقد، هو أن يقول فقط: لقد ارتكبت خطأ فادحا في حق بلدي وعلاقتي بالولايات المتحدة، ولو كان علي أن أفعل ذلك مرة أخرى، لكنت فعلته بطريقة مختلفة وأنا آسف”.

وقال “إذا لم يتمكن من قول ذلك، فإن على أوكرانيا إما أن ترسل لنا شخصًا جديدًا يمكننا التعامل معه أو أن تقبل العواقب”.

ووبخ ترامب زيلينسكي لعدم إظهاره امتنانه الكافي للدعم الأمريكي في الحرب، محذرا إياه: “أنت الآن لست في وضع جيد حقًا. لقد سمحت لنفسك بأن تكون في وضع سيئ للغاية”.

“لن يكون لديك البطاقات الآن”، أضاف بصراحة.

ورد زيلينسكي قائلا: “أنا لا ألعب الورق”.

وبلغ الاجتماع درجة من التوتر لدرجة أن مستشار الأمن القومي مايك والتز طلب من الوفد الأوكراني المغادرة، وألغى البيت الأبيض حفل توقيع مخطط له على صفقة المعادن بين الولايات المتحدة وأوكرانيا.