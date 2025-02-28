السيناتور غراهام: على زيلينسكي الاعتذار من ترامب أو “قبول العواقب”

واشنطن- “القدس العربي”: قال السيناتور ليندسي غراهام (جمهوري من كارولاينا الجنوبية)، الذي كان أحد أبرز المؤيدين لدعم جهود الحرب في أوكرانيا، إن الاجتماع الساخن بين الرئيس دونالد ترامب ونائب الرئيس فانس والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض يوم الجمعة كان كارثة.
غراهام: السؤال الرئيسي الآن هو ما إذا كانت الولايات المتحدة قادرة على مواصلة دعم أوكرانيا إذا ظل زيلينسكي رئيساً
وقال غراهام، الذي كان يدعو إلى مشاركة الولايات المتحدة في ثروات أوكرانيا المعدنية مقابل مساعداتها المستمرة في المجهود الحربي، إن الاجتماع كان “كارثة مطلقة”، وأن أي احتمال للتوصل إلى اتفاق يبدو الآن ميتا.
وقال غراهام في برنامج “أمريكا ريبورتس” على قناة فوكس نيوز: “لقد تم تدمير كل ما عملت من أجله لمحاولة إقامة علاقة جديدة مع الولايات المتحدة حول صفقة معادن مهمة مفيدة لكلا منا”.
وأضاف غراهام، الذي التقى زيلينسكي صباح الجمعة رفقة أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين كريس كونز (ديمقراطي من ديلاوير) وأيمي كلوبوشار (ديمقراطية من مينيسوتا)، إنه حث الزعيم الأوكراني على “الالتزام بالرسالة”، و”أن يكون ممتنًا وشاكرًا”، حسبما ذكرت صحيفة “ذا هيل”.
ونصح السيناتور زيلينسكي بعدم الضغط من أجل الحصول على ضمانات أمنية أمريكية خلال اجتماع المكتب البيضاوي مع ترامب.
وقال غراهام إن السؤال الرئيسي الآن هو ما إذا كانت الولايات المتحدة قادرة على مواصلة دعم أوكرانيا إذا ظل زيلينسكي رئيسا.
“السؤال بالنسبة لي هو، هل هو جدير بالإصلاح في نظر الأمريكيين؟ إن أغلب الأمريكيين الذين شهدوا ما رأوه اليوم لن يرغبوا في أن يكون زيلينسكي شريكهم التجاري، بما في ذلك أنا، وقد زرت أوكرانيا تسع مرات منذ بدء الحرب”، بحسب غراهام.
وقال غراهام إن ترامب كان “متفائلا” بشأن صفقة المعادن المحتملة قبل الاجتماع، مشيرا إلى أن زيلينسكي بحاجة إلى الاعتذار لترامب أو “قبول العواقب”.
وأضاف غراهام “ما أريده منه، على ما أعتقد، هو أن يقول فقط: لقد ارتكبت خطأ فادحا في حق بلدي وعلاقتي بالولايات المتحدة، ولو كان علي أن أفعل ذلك مرة أخرى، لكنت فعلته بطريقة مختلفة وأنا آسف”.
وقال “إذا لم يتمكن من قول ذلك، فإن على أوكرانيا إما أن ترسل لنا شخصًا جديدًا يمكننا التعامل معه أو أن تقبل العواقب”.
ووبخ ترامب زيلينسكي لعدم إظهاره امتنانه الكافي للدعم الأمريكي في الحرب، محذرا إياه: “أنت الآن لست في وضع جيد حقًا. لقد سمحت لنفسك بأن تكون في وضع سيئ للغاية”.
“لن يكون لديك البطاقات الآن”، أضاف بصراحة.
ورد زيلينسكي قائلا: “أنا لا ألعب الورق”.
وبلغ الاجتماع درجة من التوتر لدرجة أن مستشار الأمن القومي مايك والتز طلب من الوفد الأوكراني المغادرة، وألغى البيت الأبيض حفل توقيع مخطط له على صفقة المعادن بين الولايات المتحدة وأوكرانيا.
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