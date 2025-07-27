سياسة | دولي | الولايات المتحدة

السيناتور غراهام يتوقع هجومًا إسرائيليًا جديدًا على غزة يشبه ما فعلته الولايات المتحدة في طوكيو وبرلين

منذ ساعتين

رائد صالحة
حجم الخط
0

واشنطن – “القدس العربي”: قال السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام (عن ولاية ساوث كارولاينا) إن الجيش الإسرائيلي سيعتمد “تغييرًا في تكتيكاته” في حربه على غزة، مشيرًا إلى توجّه نحو “هجوم عسكري شامل” على غرار ما فعلته الولايات المتحدة في طوكيو وبرلين خلال الحرب العالمية الثانية.

وأوضح غراهام، في مقابلة مع قناة “إن بي سي” ضمن برنامج “واجه الصحافة” “أعتقد أن إسرائيل توصّلت إلى قناعة بأنها لا تستطيع إنهاء الحرب ضد حماس بما يضمن أمنها بشكل مُرضٍ، وأنها ستفعل في غزة ما فعلناه في طوكيو وبرلين: السيطرة بالقوة ثم البدء من جديد، على أمل تقديم مستقبل أفضل للفلسطينيين، وربما تولّي العرب إدارة الضفة الغربية وغزة”.

وأضاف: “ستشهدون تغييرًا في التكتيكات: مجهودًا عسكريًا كاملًا لإسقاط غزة، كما فعلنا في طوكيو وبرلين”.

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

أوباما يدعو إلى تحرّك عاجل لوقف المجاعة في غزة- (تدوينة)
منذ ساعة واحدة
مشروع قانون في الكونغرس يهدّد بفرض رقابة على انتقاد إسرائيل عبر وسائل التواصل الاجتماعي
26 - يوليو - 2025
رئيس الوزراء الكندي يدين تعمّد إسرائيل عرقلة المساعدات الإنسانية لغزة
25 - يوليو - 2025
مجازر غزة… أكثر من إبادة جماعية
23 - يوليو - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية