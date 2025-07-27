السيناتور غراهام يتوقع هجومًا إسرائيليًا جديدًا على غزة يشبه ما فعلته الولايات المتحدة في طوكيو وبرلين

واشنطن – “القدس العربي”: قال السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام (عن ولاية ساوث كارولاينا) إن الجيش الإسرائيلي سيعتمد “تغييرًا في تكتيكاته” في حربه على غزة، مشيرًا إلى توجّه نحو “هجوم عسكري شامل” على غرار ما فعلته الولايات المتحدة في طوكيو وبرلين خلال الحرب العالمية الثانية.

وأوضح غراهام، في مقابلة مع قناة “إن بي سي” ضمن برنامج “واجه الصحافة” “أعتقد أن إسرائيل توصّلت إلى قناعة بأنها لا تستطيع إنهاء الحرب ضد حماس بما يضمن أمنها بشكل مُرضٍ، وأنها ستفعل في غزة ما فعلناه في طوكيو وبرلين: السيطرة بالقوة ثم البدء من جديد، على أمل تقديم مستقبل أفضل للفلسطينيين، وربما تولّي العرب إدارة الضفة الغربية وغزة”.

وأضاف: “ستشهدون تغييرًا في التكتيكات: مجهودًا عسكريًا كاملًا لإسقاط غزة، كما فعلنا في طوكيو وبرلين”.