السيناتور غراهام يقول إنه سيناقش ترامب بشأن “تدمير” البرنامج النووي الإيراني

واشنطن- “القدس العربي”: دعا السيناتور ليندسي غراهام (جمهوري من ساوث كارولاينا) يوم الأحد إلى “تدمير” البرنامج النووي الإيراني، في أعقاب وقف إطلاق النار الجديد في قطاع غزة.

وقال غراهام في مقابلة مع مارغريت برينان من شبكة سي بي إس نيوز في برنامج “واجه الأمة”: “الموضوع التالي الذي سأناقشه مع الرئيس ترامب هو استغلال هذه اللحظة في الوقت المناسب لتدمير البرنامج النووي الإيراني”.

وبعد ذلك ضغط برينان على غراهام بشأن معنى تصريحه، الذي رد عليه بأنه “سيحثّ على تدمير البرنامج النووي الإيراني”.

وأضاف “لا أعتقد أن الدبلوماسية ناجحة. سيخبرك (مفاوض الرئيس بايدن في الشرق الأوسط بريت ماكغورك) أن ما فعلوه بحزب الله وحماس كان مذهلاً. لقد ضعف الوكلاء بشكل لا يصدّق. يمكن لإسرائيل الآن أن تذهب إلى أي مكان تريده”.

وأضاف النائب الجمهوري: “إنهم يريدون تدمير الدولة اليهودية. إنهم يريدون طردنا من الشرق الأوسط. وسيكون هذا أشبه بالتفاوض مع هتلر. وأنا آمل أن تبذل إسرائيل جهوداً لتدمير البرنامج النووي الإيراني، وإذا لم نفعل ذلك، فسوف يكون ذلك خطأً تاريخياً”.