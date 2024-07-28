السيناتور كريس هولين: كان من الخطأ دعوة نتنياهو إلى الكونغرس

واشنطن- “القدس العربي”: قال السيناتور كريس فان هولن (ديمقراطي من ماريلاند) إن دعم الديمقراطيين لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإلقاء خطاب أمام الكونغرس كان “خطأ”.

وقال هولين ردا على سؤال في برنامج “واجه الأمة” على شبكة “سي بي إس” عما إذا كان من الخطأ أن يدعم الديمقراطيون الزيارة: ” نعم، كان من الخطأ دعمه، وقد عبرت عن هذا الرأي”.

ويعد فان هولن أحد أبرز المنتقدين لكيان الاحتلال الإسرائيلي ودعم الولايات المتحدة لها. وكان من بين العديد من المشرعين الديمقراطيين الذين اختاروا عدم حضور خطاب نتنياهو، حيث قال في تصريحات أدلى بها في مجلس النواب في وقت سابق من هذا الشهر إن دعوة نتنياهو إلى الكابيتول “تبعث برسالة رهيبة”.

وألقى نتنياهو كلمة أمام الكونغرس في جلسة مشتركة الأسبوع الماضي – وهو الخطاب الذي قوبل بمعارضة من العديد من المشرعين والناشطين الديمقراطيين في العاصمة واشنطن الذين احتجوا خارج الكابيتول ضد زيارة نتنياهو.

وقال فان هولن أيضًا إن نتنياهو استخدم الكونغرس “كدعامة” في خطابه.

وأضاف “أعتقد أن رئيس الوزراء نتنياهو حقق هدفه باستخدام الكونغرس كدعامة لتعزيز دعمه في إسرائيل، وخاصة بين المتطرفين اليمينيين. إذا رأيت الأشخاص الذين أبدوا إعجابهم بخطابه، فقد كانوا بن غفير وسموتريتش. إنهما متطرفان يمينيان للغاية”.