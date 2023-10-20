السيناتور كوتون يهدد بتعطيل طلب بايدن 100 مليار دولار لإسرائيل وأوكرانيا بسبب بند المساعدات الإنسانية لغزة

واشنطن- “القدس العربي”: أعلن السناتور توم كوتون (جمهوري من أركنساس)، وهو حليف رئيسي للزعيم الجمهوري في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل (جمهوري من كنتاكي)، يوم الجمعة أن طلب الرئيس جو بايدن للمساعدات الخارجية ( إسرائيل وأوكرانيا) وتمويل الأمن القومي بقيمة 100 مليار دولار “مات عند وصوله” إلى الكابيتول هيل.

وقال كوتون في بيان: :”إن مقترح الرئيس بايدن بشأن التمويل غير المشروع قد مات عند وصوله، تمامًا مثل ميزانياته”.

وأضاف: “لن ننفق، على سبيل المثال، 3.5 مليار دولار لتلبية “الاحتياجات المحتملة لسكان غزة”، معتبراً أن المساعدات الإنسانية لغزة يمكن أن تمول عن غير قصد “خط إعادة إمداد حماس”.

وامتنع كوتون عن إنفاق 11.8 مليار دولار لتمويل احتياجات أوكرانيا غير العسكرية، مثل معاشات التقاعد لموظفي الحكومة الأوكرانية.

وحذر قائلاً “كما أننا لن ننفق 4.7 مليار دولار على الإسكان والنقل و”الخدمات” للأجانب غير الشرعيين في الولايات المتحدة بدلاً من ترحيلهم”.

ويشير حديث كوتون الصارم إلى مفاوضات صعبة مقبلة بشأن طلب بايدن للحصول على تمويل طارئ لإسرائيل وأوكرانيا وتايوان.