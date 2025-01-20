السيناتور ليندسي غراهام يحرض ترامب على ضرب إيران ويستبعد الدبلوماسية معها

لندن- “القدس العربي”:
قال السناتور الجمهوري عن ولاية ساوث كارولينا، ليندسي غراهام، إن على إدارة دونالد ترامب القادمة، التفكير جديا بضرب البرنامج النووي الإيراني، لأن فرصة وقفه عبر الدبلوماسية هي “واحد من تريليون”.
وكان غراهام يتحدث مع برنامج “واجه الشعب” على شبكة “سي بي أس”، مشيرا إلى أن إيران “وصلت فعليا عتبة الدولة النووية”.
وقال: “هناك فرصة واحد من تريليون لإضعاف البرنامج النووي الإيراني عبر الدبلوماسية”.
وقال غراهام لمقدمة البرنامج مارغريت برينان: “هناك فرصة 90% لإضعافه عبر عمل عسكري إسرائيل مدعوم من الولايات المتحدة. وعليه فالموضوع المقبل الذي سأطرحه مع الرئيس ترامب هو انتهاز الفرصة وتدمير البرنامج النووي لأنهم باتوا مكشوفين”.
واعتبر أن الحرب الإسرائيلية في غزة وهجوم إسرائيل على حزب الله وضربها لإيران في تشرين الأول/ أكتوبر 2024، تعني أن طهران أصبحت في وضع أضعف مما كانت عليه في السابق.
وكان ترامب قد انسحب في عام 2018 من الاتفاق النووي، واستخدم سياسة “أقصى ضغط” من أجل خنق الجمهورية الإسلامية ومنعها من تطوير الأسلحة، ويبدو أن هذه الحملة الآن في طريقها للعودة. لكن الخبراء يخشون أن يكون الوقت قد فات لمنع إيران من إنتاج سلاح نووي.
ولطالما شجع غراهام على اتخاذ إجراءات عقابية ضد إيران، خاصة مع اندلاع حرب إسرائيل في غزة ومحاولتها تدمير حماس هناك. وقال غراهام: “هذا نظام ديني نازي.. يريدون تدمير الدولة اليهودية، ويريدون تطهير الإسلام وطردنا من الشرق الأوسط، وسيكون الأمر مثل التفاوض مع هتلر. آمل أن تكون هناك جهود من إسرائيل لتدمير البرنامج النووي الإيراني بدعم من الولايات المتحدة. ولو لم نفعل هذا، فسيكون خطأ تاريخيا”.
وانضم غراهام إلى جوقة المادحين من الجمهوريين الذين كالوا الثناء لترامب ودوره في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، قائلا: “دعيني أقول هذا، هؤلاء الناس لم يكونوا ليخرجوا إن لم يطالب دونالد ترامب بإطلاق سراحهم”، في إشارة إلى الأسرى الإسرائيليين.
كلام سليم جدا ايران منذ الثورة والانقلاب على الشرعية الملكية وهمها الوحيد هو اثارة الفتنة في المنطقة العربية وتسليح عملاء ومليشيات لأفشال الدول في المنطقة واستغلال هذه المليشيات لتدمير اي مشروع نهضوي في المنطقة العربية لبنان مثالا هذا بلد فقد لعقود طويلة سيادته بسبب حرب تابع لايران نفس الامر مع العراق واليمن واكثر من ذلك حصل للسوريين الذين دفعوا اغلى ثمن من دماء السوريين يسبب أفعال النظام الإيراني، على ترامب تغيير النظام السياسي في إيران ليبدأ الشعب ببناء وطنه كما يفعل السوريون
ليس حبا او دفاعا عن ايران ولكن هذا المتصهين ليندزي كرام ليس سوى احدى دمى منظمة أيباك الصهيونية يستغل منصبه في جر امريكا لحرب ليس لها بها مصلحة وتعريض المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط للدمار إذا تم قصف المواقع النووية الإيرانية. إسرائيل لديها ٩٠ قنبلة نووية وايران تعلم ذلك ولن تتجرأ في ضرب اسرائيل بالسلاح النووي حتى لو كانت تمتلكه . لذا الصعلوك ليندزي غراهام عليه ان ينظر إلى امريكا ومصالحها اولاً قبل ان ينظر إلى مصالح الكيان الصهيوني المستهتر. ترمب لا ينوي دخول اية حروب وهدفه إخمادها وها قد فعل مع غزة و سيفعل مع أوكرانيا.
هه إيران العظيمة ستنتصر على الغطرسة الصهيو نازية الأمريكية البريطانية الغربية الحاقدة الغادرة الجبانة ✌️🇵🇸😎☝️🚀🐒🔥
إلحاق الاذى بالآخرين لم يبقى حكرا عليكم ايها الظالمون . بإمكان إيران وحلفاءها نقل الجحيم إلى قلب نيويورك وواشنطن والحراءق يمكن بسهولة أشعالها في اي مكان بأمريكا!