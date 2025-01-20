السيناتور ليندسي غراهام يحرض ترامب على ضرب إيران ويستبعد الدبلوماسية معها

لندن- “القدس العربي”:

قال السناتور الجمهوري عن ولاية ساوث كارولينا، ليندسي غراهام، إن على إدارة دونالد ترامب القادمة، التفكير جديا بضرب البرنامج النووي الإيراني، لأن فرصة وقفه عبر الدبلوماسية هي “واحد من تريليون”.

وكان غراهام يتحدث مع برنامج “واجه الشعب” على شبكة “سي بي أس”، مشيرا إلى أن إيران “وصلت فعليا عتبة الدولة النووية”.

وقال: “هناك فرصة واحد من تريليون لإضعاف البرنامج النووي الإيراني عبر الدبلوماسية”.

وقال غراهام لمقدمة البرنامج مارغريت برينان: “هناك فرصة 90% لإضعافه عبر عمل عسكري إسرائيل مدعوم من الولايات المتحدة. وعليه فالموضوع المقبل الذي سأطرحه مع الرئيس ترامب هو انتهاز الفرصة وتدمير البرنامج النووي لأنهم باتوا مكشوفين”.

واعتبر أن الحرب الإسرائيلية في غزة وهجوم إسرائيل على حزب الله وضربها لإيران في تشرين الأول/ أكتوبر 2024، تعني أن طهران أصبحت في وضع أضعف مما كانت عليه في السابق.

وكان ترامب قد انسحب في عام 2018 من الاتفاق النووي، واستخدم سياسة “أقصى ضغط” من أجل خنق الجمهورية الإسلامية ومنعها من تطوير الأسلحة، ويبدو أن هذه الحملة الآن في طريقها للعودة. لكن الخبراء يخشون أن يكون الوقت قد فات لمنع إيران من إنتاج سلاح نووي.

ولطالما شجع غراهام على اتخاذ إجراءات عقابية ضد إيران، خاصة مع اندلاع حرب إسرائيل في غزة ومحاولتها تدمير حماس هناك. وقال غراهام: “هذا نظام ديني نازي.. يريدون تدمير الدولة اليهودية، ويريدون تطهير الإسلام وطردنا من الشرق الأوسط، وسيكون الأمر مثل التفاوض مع هتلر. آمل أن تكون هناك جهود من إسرائيل لتدمير البرنامج النووي الإيراني بدعم من الولايات المتحدة. ولو لم نفعل هذا، فسيكون خطأ تاريخيا”.

وانضم غراهام إلى جوقة المادحين من الجمهوريين الذين كالوا الثناء لترامب ودوره في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، قائلا: “دعيني أقول هذا، هؤلاء الناس لم يكونوا ليخرجوا إن لم يطالب دونالد ترامب بإطلاق سراحهم”، في إشارة إلى الأسرى الإسرائيليين.