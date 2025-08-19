السيناتور ليندسي غراهام: ترامب مستعد لسحق اقتصاد روسيا بعقوبات جديدة إذا رفض بوتين لقاء زيلينسكي

واشنطن: قال السيناتور الجمهوري الأمريكي ليندسي غراهام، الثلاثاء، إنه يعتقد أن الرئيس دونالد ترامب مستعد لـ”سحق” اقتصاد روسيا من خلال حزمة جديدة من العقوبات إذا رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاجتماع بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في الأسابيع المقبلة.

وكان غراهام، الذي تحدّث مع ترامب صباح الثلاثاء، ضغط على الرئيس لعدة أشهر لدعم مشروع قانون عقوبات واسع النطاق يحظى بتأييد من الحزبين، يفرض رسوما جمركية مرتفعة على الدول التي تغذي غزو روسيا لأوكرانيا من خلال شراء نفطها وما تنتجه من غاز ويورانيوم وصادرات أخرى. ويحظى التشريع بدعم 85 عضوا في مجلس الشيوخ، لكن ترامب لم يعلن بعد تأييده له. وقال قادة الجمهوريين إنهم لن يتحركوا بدون هذا التشريع.

وأضاف غراهام في مقابلة هاتفية مع وكالة أسوشيتد برس (أ ب) الثلاثاء: “إذا لم نر هذا الأمر يسير في الاتجاه الصحيح بحلول عودتنا، فأعتقد أنه يجب تفعيل الخطة ب”. ومن المقرر أن يعود مجلس الشيوخ، الذي يقضي عطلته في أغسطس/ آب، إلى الانعقاد في سبتمبر/ أيلول.

وجاءت مكالمة غراهام مع ترامب بعد أقل من 24 ساعة على اجتماعات رفيعة المستوى في البيت الأبيض مع زيلينسكي وعدد من القادة الأوروبيين. وخرج ترامب والقادة من تلك المحادثات بتفاؤل، مع توقعات بعقد لقاء قريب بين بوتين وزيلينسكي.

(أ ب)