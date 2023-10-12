السيناتور مينينديز يواجه تهمة جديدة بالعمل كعميل أجنبي للحكومة المصرية

واشنطن- “القدس العربي”: يواجه السيناتور الديمقراطي عن ولاية نيوجيرسي، بوب مينينديز، تهمة جديدة بالعمل كعميل أجنبي لمصر، بعد أقل من شهر من توجيه اتهامات فيدرالية بقبول رشاوى فاخرة مقابل نفوذه السياسي.

ويواجه مينينديز اتهامات بالتآمر مع زوجته نادين أرسلانيان ورجل الأعمال وائل “ويل” حنا من نيوجرسي، للعمل كعميل للحكومة المصرية بين يناير/كانون الثاني 2018 ويونيو/حزيران 2022، بحسب لائحة الاتهام المقدمة يوم الخميس.

وجاء في لائحة الاتهام “من بين الإجراءات الأخرى، قدم مينينديز معلومات حساسة للحكومة الأمريكية واتخذ خطوات أخرى ساعدت الحكومة المصرية سرًا”.

وبصفته عضوًا في الكونغرس، يحظر القانون على مينينديز الموافقة على أن يكون أو يتصرف كعميل أجنبي – حتى عندما يكون مسجلاً بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب (FARA)، وهو قانون يلزم أي شخص يعمل في الولايات المتحدة باعتباره “عميلًا لدولة أجنبية”. مدير أجنبي” للتسجيل لدى المدعي العام الأمريكي.

ويهدف القانون إلى منع التأثير السري من قبل الدول الأخرى. وتقول لائحة الاتهام إنه لم يتم تسجيل زوجة مينينديز ولا حنا بموجب القانون.