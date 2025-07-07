السينمائي الفلسطيني حنا عطا الله يشارك في «مسرح المقاومة» في إسطنبول

إسطنبول – الأناضول: يعتزم حنا عطا الله، أبرز نجوم السينما الفلسطينية عالميا، المشاركة في فعاليات أسبوع «مسرح مقاومة 15 تموز» التي تنظمها وزارة الثقافة التركية في إسطنبول.

وفي إطار الفعالية، سيتم عرض فيلم «من المسافة صفر»، في سينما أطلس في إسطنبول، اليوم الثلاثاء، على الساعة 16:00 بالتوقيت المحلي (13:00 تغ).

ومن المنتظر بعد عرض الفيلم، إلقاء حنا عطا الله، محاضرة في السينما نفسها على الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي (16:00 تغ).

وأفلام «من المسافة صفر» المرتقبة؛ مجموعة من الأفلام القصيرة التي أطلقها المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي، تجمع أعمال 22 مخرجا من غزة، لتقديم رؤية سينمائية عن الحياة اليومية وآمال وواقع الفلسطينيين.

وتروي تجارب لحكايات صانعي أفلام من غزة تم تصويرها بإمكانات محدودة تحت وطأة حرب الإبادة المشتعلة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، في قوالب متنوعة بين الروائي والوثائقي والتسجيلي.

وعُرض الفيلم للمرة الأولى في مهرجان عمان السينمائي الدولي الخامس، كما عُرض لأول مرة في أمريكا الشمالية في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي التاسع والأربعين.

واختير الفيلم مرشحًا عن فلسطين لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم روائي طويل دولي في حفل توزيع جوائز الأوسكار السابع والتسعين، ووصل إلى القائمة المختصرة.

والمخرجون من غزة الذين ساهموا في إنتاج الفيلم، والذي ضم أيضًا المخرج الأمريكي مايكل مور كمنتج مشارك، هم: ندى أبو حسنة، كريم سطوم، بشار البلبيــــــــسي، مهدي كريرة، أوس البنا، هناء عليوة، نضال دامو، اعتماد وشاح، علاء دامــــــــو، ريما محمود، محمد الشريف، خميس مشهراوي، إسلام الزريعي، باسل المقوسي، مصطفى النبيه، أحمد الدنف، وسام موسى، علاء إسلام أيوب، تامر نجيم، رباب خميس، مصطفى كلاب، أحمد حسونة.

وحنا عطا الله، مخرج ومنتج ومدير فنون ثقافية، مقيم بين القدس وبرلين. حاصل على درجة البكالوريوس في دراسات السينما من المعهد العالي للسينما في أكاديمية الفنون المصرية.

وتغطي خبرته مشاريع صناعة الأفلام، سواء الروائية أو الوثائقية.

يطمح عطا الله، إلى دعم وتقوية الأصوات غير المسموعة. مع إنشـــــائه منظمة غير ربحية تحمل اسم «فيلم لاب: فلسطين» عام 2014 في رام الله.

طور منصَّة لتفعيل ثقافة السينما والـــــعمل على توعية الجمهور والاستـــــثمار في تبادل المعرفة المهنية في فلســــــــطين، ما فتح الباب أمام إنشاء شبكة إقليمية ودولــــية لصانعي الأفلام الفلسطينيين.

علاوة على ذلك، كان عطا الله، الرائد والمنتج والمدير لمشروع توثيق الذاكرة الفلسطينية في مخيم الطالبية للّاجئين في الأردن.

كما أنه مؤسس والمدير الفني لمهرجان «أيام فلســــــطين السينمائية».