“الشؤون الخارجية” في الكونغرس تتقدم بمشروع قانون عقوبات ضد المحكمة الجنائية الدولية بسبب مذكرة اعتقال نتنياهو

واشنطن- “القدس العربي”: يخطط النائب بريان ماست (جمهوري من فلوريدا)، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، لتقديم مشروع قانون هذا الأسبوع لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية بعد أن أصدرت مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو العام الماضي.

وقال مساعد في الكونغرس من الحزب الجمهوري إن قانون مكافحة المحكمة غير الشرعية قد يتم التصويت عليه في مجلس النواب يوم الخميس المقبل على أقرب تقدير.

وأكد المساعد أن مشروع القانون يحظى بدعم “يشمل مؤتمر الحزب الجمهوري بأكمله”، وأنه كان أيضًا ثنائي الحزبية، حيث حصل إجراء مماثل على دعم حوالي 40 ديمقراطيًا في العام الماضي. ولم يتم تمرير مشروع القانون في العام الماضي من قبل الكونغرس لأن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ آنذاك تشاك شومر (ديمقراطي من نيويورك) لم يتحرك بشأنه.

وقال مساعد الكونغرس: “مع وجود كونغرس جديد، فإننا نطرح الأمر مبكرًا لإرسال رسالة قوية مفادها أن آخر سياسة خارجية لأمريكا في عهد بايدن قد انتهت. هذا مجرد فصل افتتاحي”.

وينص مشروع القانون، والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ بعد 60 يوما من إقراره، على معاقبة أي فرد يعمل على التحقيق مع أو اعتقال أو احتجاز أو مقاضاة مواطنين أمريكيين أو مسؤول من دولة حليفة للولايات المتحدة، بما في ذلك إسرائيل.

ويشمل التشريع تحالف الناتو الأمني الغربي الذي يضم 32 دولة، و19 دولة رئيسية غير أعضاء في الناتو، بما في ذلك إسرائيل واليابان وتايوان وأستراليا وكوريا الجنوبية والفلبين ومصر.

كما سيؤدي هذا القرار إلى إلغاء أي أموال خصصتها الولايات المتحدة للمحكمة الجنائية الدولية، ومنع تقديم أي أموال مستقبلية لها.

وقال بريان ماست، الذي خدم في جيش الاحتلال الإسرائيلي ووصف أطفال غزة بأنهم ليسوا مدنيين، في بيان له إن التشريع “يرسل رسالة واضحة إلى المحكمة الجنائية الدولية”.

“قد لا نتعرف عليكم، ولكنكم بالتأكيد ستدركون ما يحدث عندما تستهدفون أمريكا أو حلفاءها”، بحسب ماست الذي أضاف “إن محاولة المحكمة الجنائية الدولية عرقلة حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها لم تؤد إلا إلى إطالة أمد الحرب، ومنع إطلاق سراح الرهائن الأمريكيين من خلال تعزيز معنويات حماس”.

وتم تقديم مشروع القانون من قبل ماست والنائب شيب روي (جمهوري من تكساس)، ولديه 17 مشاركًا جمهوريًا آخرين من الرعاة.

ومن المتوقع أن يسيطر الجمهوريون على مجلس النواب والشيوخ والبيت الأبيض بحلول نهاية الشهر الجاري.

ورغم ذلك، من المرجح أن يعترض العديد من الديمقراطيين على هذا الإجراء، وخاصة المشرعين الأكثر تقدمية الذين أثاروا مخاوف بشأن الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، حيث استشهد أكثر من 46 ألف فلسطيني.