الشاباك يدعي إحباط محاولة إيرانية لاغتيال “بن غفير” و”غليك”.. وسفير السعودية في رام الله يتراجع عن زيارة الأقصى في احتفالات المولد النبوي

القدس-بيت لحم-سلفيت-رام الله- “القدس العربي”:

زعم جهاز الأمن العام (الشاباك) إحباط خلية مقاومة فلسطينية عملت لصالح إيران وخططت للمس بشخصيات إسرائيلية بارزة، بينها وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير.

وقال الشاباك في بيان صحافي إنه اعتقل 5 فلسطينيين من الضفة ومناطق الـ48، وهم مراد كممجي (47 عاما) من كفر دان، وحسن مجارمة (34 عاما) من جنين، وزياد شنطي (45 عاما) من جنين، وحمد حمادي (23 عاما) من الناصرة ويوسف حماد (18 عاما) من المقيبلة في الداخل الفلسطيني المحتل.

وجاء في بيان للشاباك، أنه “في عملية مشتركة مع الشرطة والجيش، جرى إحباط خلية إرهابية عملت في إسرائيل ويهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة)، وذلك بتوجيه من عناصر أمن إيرانيين بغية تنفيذ عمليات إرهابية لزعزعة استقرار إسرائيل وأمن مواطنيها”.

ويستدل من تحقيق الشاباك أن “كممجي ومجارمة عملا بتوجيه من شخص إيراني يسكن في الأردن ويعمل لصالح عناصر أمن إيرانيين، إذ طلب منهما المساعدة في تهريب أسلحة للأراضي الإسرائيلية وجمع معلومات حول شخصيات تخضع لحراسة وأخرى رفيعة المستوى وسياسية بينها وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، وعضو الكنيست السابق يهودا غليك”.

وقال البيان إنه تبين في ظل ترتيب الحراسة الأمنية حول بن غفير، أنهما لم يتمكنا من تنفيذ المهمة التي طلب منهما تنفيذها.

وأضاف البيان أن “كممجي ومجارمة عملا أيضا بتوجيه عناصر من الأمن الإيراني، من أجل تنفيذ عمليات إرهابية في الأراضي الإسرائيلية، من خلال إضرام النار في مركبات لمواطنين إسرائيليين”.

وقال “الشاباك” إنه “يستدل من التحقيق أن كليهما قاما بتجنيد زياد الشنطي من أجل تنفيذ العمليات الأمنية، مع علم الأخير بوجود عناصر إيرانية من وراء العمليات، وفي أعقاب ذلك قام الشنطي بتجنيد مواطنين إسرائيليين هما: حمد حمادي ويوسف حماد بغية إضرام النار بمركبات”.

وتابع: “الاثنان قاما بإضرام النار في حيفا يوم 22 حزيران/يونيو الماضي ووثقا ذلك بالفيديو، وتشير التقديرات إلى أن هذه المهمة كانت بمثابة امتحان من قبل العناصر الذين قاموا بالتوجيه من إيران، وذلك من أجل القيام بعمليات إرهابية أكثر خطورة، غير أن اعتقال أعضاء الخلية أحبط هذه النوايا”.

ميدانيا، أعلن جيش الاحتلال اعتقال 13 فلسطينيًا ومصادرة أسلحة وضبط أربع مخارط لإنتاج السلاح في الضفة الغربية، إثر اقتحامات نفذتها قواته في مدن متفرقة في الضفة الغربية.

وأوضح جيش الاحتلال أن المعتقلين من مدينة الخليل ومدينة قلقيلية ومدينة طوباس وقرية بيت دقو (شمال غرب القدس) وبيت أمر والشيوخ (شمال الخليل) ومخيم الدهيشة في بيت لحم، مبينًا أن قواته تعرضت لإطلاق نار في قلقيلية.

وأضاف، أن قواته صادرة أسلحة كارلو وM16 وبنادق صيد، وعثرت على أربع مخارط لإنتاج الأسلحة في الخليل.

ووثقت مؤسسات مختصة في شؤون الأسرى هوية 12 معتقلاً من الضفة الغربية، وأربعة معتقلين آخرين من القدس.

وأوضحت، أن جيش الاحتلال اعتقل الطالب الجامعي عبد المعطي قتيبة ريان، وسعيد مصطفى داود وموسى محمد حسن، وعاصم حابس ريان من بيت دقو، وقتيبة رمضان عويصي من قلقيلية، ومجد سعيد أبو سياج، وعميد دراغمة، وعبد الكريم أبو سياج من طوباس.

واعتقل جيش الاحتلال أيضًا، محمد أسامة الرجبي من الخليل، ورزق حلايقة وقسام الحلايقة وأحمد حلايقة من بلدة الشيوخ. ومن مدينة القدس، اعتقل الاحتلال، قصي أحمد داري ونديم محمد الصفدي ومفيد صندوقة وأدهم سبتة.

وفي شأن سعودي فلسطيني، ألغى الوفد السعودي برئاسة السفير لدى فلسطين نايف السديري، زيارته التي كانت مقررة اليوم (الأربعاء) للمسجد الأقصى.

وأعلن أنه يعتزم القيام بذلك في زياراته المقبلة. حيث كان من المفترض أن يزور الوفد المسجد لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف.

ونقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن السديري أبلغ جهات فلسطينية رسمية أنه لا ينوي الحضور إلى المسجد الأقصى بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف، لكنه وعد بالزيارة في المستقبل.

وقالت الصحيفة إن السلطة الفلسطينية تخشى حدوث استفزازات خلال زيارة السديري للمسجد الأقصى والصلاة في ساحات الحرم، والتي ستقام بمناسبة المولد النبوي الشريف، ورجحت الصحيفة أن الوفد السعودي ألغى الزيارة بسبب احتمال حدوث استفزازات واحتجاجات داخل ساحات الحرم رفضا للزيارة.

وانطلقت في القدس المحتلة، دعوات على وسائل التواصل الاجتماعي معارضة للزيارة وتدعو إلى منعها، بحجة أن السفير سيدخل المسجد تحت رعاية شرطة الاحتلال الإسرائيلية، وهو ما ستصوره إسرائيل على أنه خطوة أخرى على طريق التطبيع.

وفي ملف التطبيع كشفت وسيلة إعلام إسرائيلية أن مسؤول إسرائيلي في وزارة الصحة الإسرائيلية التقي مع مسؤول سياسي سعودي كبير في السعودية قبل نحو أسبوع، وذلك قبيل زيارة وزير السياحة الإسرائيلي، حاييم كاتس، للسعودية، للمشاركة في مؤتمر تنظمه منظمة السياحة التابعة للأمم المتحدة.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية “كان”، أن اللقاء السري عقد بين نائب مدير عام وزارة الصحة الإسرائيلية الدكتور صافي مندلوفيتش، ومسؤول سياسي سعودي، لم تكشف عن هويته.

وبحسب الإذاعة الإسرائيلية، فإن الدكتور مندلوفيتش سافر إلى السعودية، نيابة عن وزير الصحة الإسرائيلي، موشيه أربيل، للقاء وصفته بـ”المهني” مع أكبر مسؤول سعودي في المملكة، على حد زعمها.

تجريف 50 دونما

فلسطينيا، تواصل جرافات الاحتلال الإسرائيلي، تجريف عشرات الدونمات من أراضي المواطنين في بلدة بروقين، غرب سلفيت.

وقال محافظ سلفيت اللواء عبد الله كميل، إن هذه الممارسات من أعمال تجريف تأتي في إطار مشاريع الضم والتوسع الاحتلالية المتسارعة لتقويض الحلم الفلسطيني في إقامة الدولة المستقلة والانعتاق من الاحتلال.

وقال مدير بلدية بروقين أمين صبرة: “إن جرافات الاحتلال تواصل تجريف ما يقارب 50 دونما من أراضي المواطنين، لحساب توسعة مستوطنة “بروخين” المقامة على أراضي المواطنين، وبناء وحدات استيطانية جديدة”.

وأشار صبرة إلى أن الاحتلال يعمل على تجريف الأراضي المحاذية للمستوطنة منذ فترة، وهو يهدف إلى ضمها إلى المستوطنة وتوسعتها، علما بأن هذه الأراضي تعود ملكيتها إلى مواطني بلدة بروقين.

وأوضح صبرة أن مساحة بلدة بروقين تقارب 13 ألف دونم، وأن المخطط الهيكلي 1480 دونما، وما تبقى من المساحة فهي مصنفة “ج” يُمنع العمل والبناء فيها، ومنها أراضٍ تم الاستيلاء عليها لصالح المستوطنات المقامة على أراضيها وهي “بروخين، وأرئيل الصناعية، وبركان” والبؤرة الرعوية الجديدة من الجهة الشمالية الشرقية للبلدة.

وفي نابلس، قررت قوات الاحتلال الإسرائيلي، إغلاق المنطقة الأثرية في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس، بدءا من الأحد المقبل، خلال فترة الأعياد اليهودية.

وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم إن الاحتلال قام بإبلاغ أصحاب المحال التجارية، والمنشآت السياحية في محيط المنطقة الأثرية في البلدة، بإغلاقها بالكامل، حتى انتهاء الأعياد اليهودية، حيث سينصبون خياما خاصة بالمستوطنين في الموقع الأثري.

وفي بيت لحم، جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أساسات بركة مياه في قرية أرطاس، جنوب بيت لحم.

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية بأن قوات الاحتلال جرفت أساسات بركة مياه لري المزروعات، بحجة عدم الترخيص.

وتتعرض منطقة “العطن” منذ فترة لانتهاكات متواصلة من قبل الاحتلال، تتمثل بهدم منازل، وإيقاف البناء في أخرى، واعتداءات متكررة للمستوطنين.