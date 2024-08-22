الشاباك: هجمات المستوطنين بالضفة قد تؤدي لانهيار الأمن القومي- (تدوينة)

تل أبيب: حذر رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي “الشاباك” رونين بار، الخميس، من انهيار الأمن القومي للبلاد؛ جراء تصاعد هجمات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة.

جاء ذلك في رسالة بعثها رئيس الشاباك إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفق قناة “12” العبرية الخاصة.

وتعقيبا على ذلك، اعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، في منشور عبر منصة “إكس”، حديث رئيس الشاباك عن انهيار قادم للأمن القومي لبلاده “تحذيرا أخيرا من الكارثة المقبلة”.

מכתבו של ראש השב”כ הוא התראה אחרונה מפני האסון הבא. הממשלה לא תוכל לטעון “לא ידענו”, ראש הממשלה לא יוכל לומר, “לא משכו בדש מעילי”. הם הוזהרו. ממשלת האסונות שוב צועדת להתרסקות הבאה של הבטחון הלאומי.

>> — יאיר לפיד – Yair Lapid (@yairlapid) August 22, 2024

واستشهد 18 فلسطينيا في الضفة الغربية، وأصيب أكثر من 785 بجروح، برصاص المستوطنين الذي أشعلوا أيضا 273 حريقا استهدفت أراضي المواطنين وممتلكاتهم منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، في الضفة الغربية، حسب تقرير صادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

(وكالات)