سياسة | دولي

الشاباك: هجمات المستوطنين بالضفة قد تؤدي لانهيار الأمن القومي- (تدوينة)

منذ 17 دقيقة

حجم الخط
0

تل أبيب: حذر رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي “الشاباك” رونين بار، الخميس، من انهيار الأمن القومي للبلاد؛ جراء تصاعد هجمات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة.

جاء ذلك في رسالة بعثها رئيس الشاباك إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفق قناة “12” العبرية الخاصة.

وتعقيبا على ذلك، اعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، في منشور عبر منصة “إكس”، حديث رئيس الشاباك عن انهيار قادم للأمن القومي لبلاده “تحذيرا أخيرا من الكارثة المقبلة”.

واستشهد 18 فلسطينيا في الضفة الغربية، وأصيب أكثر من 785 بجروح، برصاص المستوطنين الذي أشعلوا أيضا 273 حريقا استهدفت أراضي المواطنين وممتلكاتهم منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، في الضفة الغربية، حسب تقرير صادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

(وكالات)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

استشهاد فلسطيني أُصيب في قصف بمسيرة إسرائيلية قبل أيام في نابلس شمالي الضفة- (صورة)
منذ يوم واحد
أسبوع تضامني في المغرب مع “الأقصى” عشية ذكرى إحراقه قبل 55 عاما- (بيان)
20 - أغسطس - 2024
مستوطنون يهاجمون فلسطينيين شمال الضفة‎ الغربية وشرقها- (بيان)
16 - أغسطس - 2024
هاتفيا.. ملك الأردن وبايدن يبحثان المستجدات “الخطيرة” بغزة – (بيان)
26 - يوليو - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية