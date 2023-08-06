الشاب خالد يحيي حفلا بالزي السعودي ويثير تفاعلا كبيرا- (صور وفيديو)

“القدس العربي”: ظهر الفنان الجزائري الشاب خالد أثناء إحياء حفله الغنائي في الرياض ضمن “موسم الجيمرز” مرتديا الزي التقليدي، المتمثل بالبشت والعقال السعودي المقصب، ما أثار تفاعلا كبيرا.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورا ظهر فيها الشاب خالد مرتديا الزي التقليدي، الأمر الذي أثار إعجاب جمهوره.

وعن سبب ارتدائه للزي السعودي أوضح الشاب خالد خلال تصريحات صحافية أنّه فضل الحضور بالزي السعودي، احترامًا وتقديرًا للجمهور، مُشيرًا إلى سعادته بهذا الاختيار.



