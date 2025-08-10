الشاب مامي يعود للأضواء في مهرجان الحمامات الدولي في تونس

تونس – رويترز: استعاد المغني الجزائري الشاب مامي محبة الجمهور في حفل كامل العدد ضمن مهرجان الحمامات الدولي في تونس بعد غياب سنوات عن الأضواء تعطلت خلالها مسيرته الفنية.

وأحيا الشاب مامي الحفل على المسرح المكشوف في مدينة الحمامات الساحلية في شمال شرق تونس وسط حضور جماهيري كبير، وقدم على مدى نحو 90 دقيقة مجموعة من أشهر أغانيه التي رددها معه الحاضرون وتفاعلوا معها رقصا وغناء.

وقال «أنا سعيد جدا بأن تكون عودتي للغناء بعد غياب من باب كبير كمهرجان الحمامات». وأضاف «ابتعدت سنوات عن الغناء والأكيد أشعر بقليل من الضغط» مشيرا إلى أن الجماهير التونسية مثل الجزائرية لديها مكانة خاصة في قلبه.

بدأ المغني الجزائري مشواره في سن مبكرة وذاعت شهرته كأحد أبرز نجوم فن الراي كما قدم أغاني مشتركة مع عدد من الفنانين العالميين لكن الحكم عليه بالسجن لخمس سنوات في قضية عنف ضد المرأة في فرنسا أوقف مسيرته الفنية وجعله بعد الإفراج عنه ضيفا غير مرغوب فيه بالمهرجانات في ظل ضغط من الحركات الداعمة لحقوق المرأة لاستبعاده.

وقالت عبير الشواشي التي كانت من بين جمهور الحفل إن الشاب مامي في مهرجان الحمامات «كان هو مامي التسعينات بصوته الفريد من نوعه وبطلعاته العالية وبأغانيه الجميلة».

وأضافت «الحفل كان رائعا، حملنا إلى سنوات الحنين» مشيرة إلى أنها كانت تتمنى لو أن مدة الحفل أطول مما عليه.