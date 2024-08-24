الشاشات التلفزيونية تترقب عرض مجموعة متنوعة من المسلسلات المصرية

القاهرة ـ «القدس العربي»: في الفترة المقبلة، تستعد القنوات التلفزيونية والمنصات الرقمية لعرض مجموعة متنوعة من المسلسلات المصرية التي تجمع بين الدراما الاجتماعية، والكوميديا، والإثارة. هذه المسلسلات تتراوح بين أعمال جاهزة للعرض وأخرى لا تزال قيد التصوير، ما يعكس تنوعًا واسعًا في المشهد الدرامي المصري.

من أبرز هذه المسلسلات، مسلسل «البحث عن علا 2» الذي يعود بجزئه الثاني بعد نجاح الجزء الأول الذي عُرض قبل ثلاث سنوات. بطولة هند صبري وظافر العابدين، يُشاركهما في هذا الجزء الجديد كل من هاني عادل وسوسن بدر وندى موسى. تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي خفيف، يسلط الضوء على رحلة شخصية «علا» وتطوراتها مع أصدقائها وعائلتها، خاصة مع تطور شخصية «نسرين» التي تجسدها ندى موسى، وما تحمله من تحديات وصراعات بأسلوب كوميدي.

وتستعد منصة «نتفليكس» لعرض ثلاثة مسلسلات مصرية جديدة خلال الفترة المقبلة، أولها «من قتل نادية؟» وهو مسلسل مأخوذ عن النسخة المكسيكية «من قتل سارة؟». هذا العمل تأجل عرضه عدة مرات، وكان من المقرر عرضه في نهاية العام الماضي، إلا أنه سيعرض أخيرًا هذا العام. المسلسل من بطولة آسر ياسين وصبا مبارك ومحمود حميدة، ويضم نخبة من نجوم الدراما المصرية، مثل شيرين رضا وشريف سلامة وركين سعد. المخرج السوري سدير مسعود، الذي سبق وأخرج مسلسل «منعطف خطر» يقدم رؤيته الجديدة للأحداث من خلال هذا العمل الذي صُور بالكامل في القاهرة، حيث اعتمد على استخدام الغرافيك بشكل كبير.

تدور أحداث «من قتل نادية؟» في إطار من الإثارة والتشويق حول جريمة قتل غامضة تتهم فيها فتاة شقيقها الذي يدخل السجن على إثر ذلك. بعد خروجه من السجن، يبدأ في رحلة بحث محفوفة بالمخاطر للعثور على القاتل الحقيقي، ما يضعه في مواقف حرجة. يتناول المسلسل قضايا اجتماعية معقدة برؤية مختلفة عن النسخة المكسيكية الأصلية.

على الجانب الآخر، تعرض القنوات المصرية أيضًا عددًا من المسلسلات التي تجمع بين الطابع الاجتماعي والكوميدي والتشويقي، منها مسلسل «كتالوغ» من بطولة ريهام عبد الغفور ومحمد فراج، ويشاركهما في البطولة بيومي فؤاد وسماح أنور. تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي ويستعرض حياة الشخصيات وعلاقاتها المتشابكة. سماح أنور، التي تتعاون مع محمد فراج للمرة الثانية بعد نجاح تجربتهما الأولى في «بطن الحوت» عبرت عن حماسها للعمل، واصفة إياه بأنه أقرب إلى فيلم سينمائي، ما جعله مختلفًا تمامًا عن أعمالها السابقة.

المسلسلات الطويلة

من بين المسلسلات الطويلة التي ستعرض قريبًا، مسلسل «تيتا زوزو» بطولة إسعاد يونس، حيث استأنفت تصوير مشاهدها بعد توقف دام أكثر من خمسة أشهر. يتناول المسلسل الذي يتكون من ثلاثين حلقة، قصة اجتماعية كوميدية، بمشاركة مصطفى غريب ومحمد الكيلاني وإيناس كامل.

كما يشهد الموسم الدرامي المقبل عودة صبا مبارك في مسلسل جديد بعنوان «وتر حساس» الذي يجمعها بمحمد علاء وإنجي المقدم. العمل يستمر تصويره حاليًا ومن المتوقع عرضه قبل نهاية العام، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي يتناول قصة معقدة بين الحب والخيانة.

من الأعمال المنتظرة أيضًا، مسلسل «برغم القانون» الذي يشهد أولى بطولات إيمان العاصي المطلقة، حيث بدأت مؤخراً تصوير مشاهدها فيه. يشاركها البطولة هاني عادل وفرح يوسف، ويدور المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي على مدار ثلاثين حلقة. كما بدأ خالد النبوي تصوير مسلسل جديد بعنوان «حالة إنكار» الذي يتألف من عشر حلقات فقط، ومن المقرر عرضه عبر إحدى المنصات الرقمية. يشارك في البطولة يسرا اللوزي ودياموند أبو عبود، ويستعرض العمل قضايا الخيانة والحب والعلاقات المعقدة في سياق اجتماعي درامي.

بالإضافة إلى ذلك، انتهى أحمد حاتم من تصوير مسلسل قصير بعنوان «السرداب» الذي يدور في إطار اجتماعي كوميدي رومانسي مشوق، بمشاركة رانيا يوسف وآية سماحة ومحمد رضوان. كما يشارك إسلام إبراهيم في بطولة مسلسل جديد بعنوان «روح جدو» وهو عمل كوميدي خفيف يتناول حياة عائلة تواجه مواقف طريفة.

وأخيرًا، تعود نجلاء بدر بمسلسل جديد بعنوان «أزمة ثقة» الذي يشاركها فيه البطولة هاني عادل ومنة فضالي. يتناول المسلسل قضايا اجتماعية معقدة على مدار خمس عشرة حلقة، ويعكس التحديات التي تواجهها الشخصيات في حياتها اليومية.

التنوع والتشويق

مع استمرار موسم الصيف، يشهد المشهد الدرامي المصري عرض مسلسلات جديدة، منها «جريمة منتصف الليل» للفنانة رانيا يوسف، الذي تأجل عرضه منذ موسم دراما رمضان الماضي بشكل مفاجئ. يشاركها البطولة أحمد عبد العزيز وصلاح عبد الله وعفاف شعيب، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي.

المخرج محمود كامل يعود بعد غياب بمسلسل جديد يحمل اسم «حالة طوارئ» يقدم من خلاله تجربة فنية مختلفة عن أعماله السابقة، ويركز المسلسل على طلاب معاهد التمثيل ووجوه جديدة، مما يضفي عليه طابعًا فريدًا ومبتكرًا.

المشهد الدرامي المصري في الفترة المقبلة يعِد بمزيد من التنوع والتشويق، مع تقديم عدد كبير من الأعمال الجديدة التي تجمع بين مختلف الأنماط الفنية، ما يلبي أذواق الجمهور المتنوعة. وسواء على المنصات الرقمية أو القنوات التلفزيونية، ينتظر الجمهور موسمًا دراميًا حافلًا بالإثارة والأحداث المثيرة التي تستحق المتابعة.