الشامي منزعج من جواز سفره السوري.. ولكن “سوريتي هويتي”

بيروت- “القدس العربي”:

أطلق الفنان السوري الشامي صرخة مدوية أعرب فيها عن المعاناة التي يتكبدها في جولاته الفنية الصيفية بسبب جواز سفره السوري، وتناول في رسائل متتالية هذه التحديات التي يواجهها عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام”، معرباً عن امتعاضه بوضوح عبر قوله: “رح تطلعونا من تيابنا” للحصول على تأشيرات وأوراق الدخول.

وجاء في سلسلة الرسائل التي دونها الشامي ما يلي: “عم اتنقل بين الدول العربية وكأنو جواز السفر السوري مرعب… شو في يا جماعة هاد vvvip وهيك؟ الله يعين الشعب السوري، أحسن شي، رح تطلعونا من تيابنا”. واستهجن الشامي ما يواجهه من صعوبات في جولاته الفنية العالمية، وقال باستغراب: “قال جولة عالمية قال! أقسم بالله ما عم أوصل البلد وأعمل فيها الحفلة غير ما تطلع عيوني، لأجيب فيزا وأوراق إلي وللفريق اللي معي. بس يشوفو جواز سوري، بتشتغل الوشوشات والغلاظات”.

وختم شامي منشوره بأن لديه جواز سفر دولة أخرى، ولكنه يفضل استخدام جواز سفره السوري: “تطمنوا معي جواز ثاني، بس أنا تبع قوميات وانتماء وسوريتي هويتي… وما بتربى”.

تجدر الإشارة إلى أن الشامي سيكون في لجنة تحكيم برنامج “ذو فويس كيدز” للمرة الأولى، وأعرب عن سعادته بنقل خبرته الفنية للأطفال المشاركين في تعليق منه على صور من كواليس استوديو البرنامج، حيث بدا جالساً على الكرسي الأحمر الشهير، وكتب: “تعلمنا لنعلم”.