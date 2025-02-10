الشامي يغني شارة مسلسل “تحت سابع أرض” بدل أصالة

بيروت- “القدس العربي”:

بعدما كان مقرراً أن تغني النجمة السورية أصالة شارة مسلسل “تحت سابع أرض” قبل أن يتم الاتفاق بين بطل المسلسل تيم حسن والشركة المنتجة على الاكتفاء بوضع موسيقى فقط، فاجأ الفنان السوري الشاب الشامي متتبعيه بغنائه شارة المسلسل الذي سيُعرض في السباق الرمضاني.

وكتب الشامي على منصة “إكس”: “قريبا ستكون مشاركتي في غناء شارة مسلسل ‎”تحت سابع أرض”، من بطولة النجم تيم حسن والنجمة كاريس بشار وسيدة الشاشة السورية منى واصف وأهم النجوم من بلدي”.

وأضاف أن “الأغنية ستكون من كلماته وألحانه وتوزيع إليان دبس، وأن العمل سيكون غير مألوف ومختلفا جدا”.

وبات معلوماً أن مسلسل “تحت سابع أرض” هو دراما سورية اجتماعية من ثلاثين حلقة من تأليف عمر أبو سعدة، وإخراج سامر برقاوي، ويؤدي فيه تيم حسن شخصية ضابط اسمه “موسى” يتورط في الفساد، ولديه حرص شديد على عائلته التي يعتبرها خطاً أحمر على الرغم من علاقته المتوترة مع شقيقه الذي يؤدي دوره الممثل أنس طيارة.

وتؤدي النجمة كاريس بشار شخصية “بلقيس” وتجمعها علاقة معقدة مع الضابط “موسى”.

وإلى جانب تيم حسن وكاريس بشار، تشارك في بطولة المسلسل الفنانة السورية القديرة منى واصف وجوان خضر ومحمد حداقي وأنس طيارة وسواهم.