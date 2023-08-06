رياضة | كرة قدم عربية

الشباب السعودي يهزم الوحدة الإماراتي ويتأهل للمربع الذهبي بالبطولة العربية

منذ ساعتين

الصورة من حساب نادي الشباب السعودي بتويتر

حجم الخط
0

الرياض: أكمل الشباب السعودي المربع الذهبي لكأس الملك سلمان للأندية العربية لكرة القدم، بعد فوزه على الوحدة الإماراتي 5 4/، بضربات الترجيح، بعد نهاية المباراة بالتعادل السلبي ضمن منافسات دور الثمانية بالبطولة المقامة حاليا في السعودية.
وسيلعب الشباب في الدور قبل النهائي مع مواطنه الهلال، والذي فاز على الاتحاد حامل لقب الدوري السعودي الموسم الماضي، 3 1/ أمس السبت، ليحجز هو الأخر بطاقة عبوره للمربع الذهبي.
وانتهت المباراة بالتعادل السلبي، مع طرد إياغو سانتوس لاعب الشباب في الدقيقة 27، فيما نال عبد الله الكربي لاعب الوحدة البطاقة الصفراء الثانية وغادر مطرودا في الدقيقة 67.
وفي ضربات الترجيح، نجح الشباب في الفوز بالمباراة بعدما سجل له إيفر بانيجا وحسان تمبكتي وهاتان باهبري وتركي العمار وماجد كنبه، فيما سجل للوحدة جواو بيدرو وكريستيان جوانكا وأحمد نور الله ولوكاس بيمنتا، فيما أهدر فارس جمعة ركلة.
وغلب الحذر الدفاعي على أداء الفريقين في الشوط الأول، حيث قلت المحاولات ولم يتهدد مرمى كل من كيم سيونج جيو حارس الشباب أو محمد الشامسي حارس الوحدة طوال 45 دقيقة.
وفي الدقيقة 27 تعرض إياجو سانتوس لاعب الشباب للطرد بعد تدخله القوي ضد جواو بيدرو لاعب الوحدة، ليشهر الحكم البطاقة الحمراء المباشرة.
ولم تتغير الأمور رغم النقص العددي في صفوف الشباب، حيث انحصر اللعب في منتصف الملعب، حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.
ومع بداية الشوط الثاني، حاول الوحدة استغلال النقص العددي في صفوف الشباب، لكنه لم يتمكن من هز شباك كيم سيونغ جيو.
وتعرض عبد الله الكربي لاعب الوحدة للإنذار الثاني وخرج مطرودا في الدقيقة 67، بعد تدخله القوي على حسان تمبكتي لاعب الشباب.
ولم تسفر باقي دقائق الشوط الثاني عن أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايتها بالتعادل السلبي، ويتم اللجوء إلى ضربات الترجيح والتي ابتسمت للشباب بفوزه 5 4/ ،بعدما سجل له إيفر بانيجا وتمبكتي وهتان باهبري وتركي العمار وماجد كنبه، وأضاع فارس جمعة للوحدة، فيما سجل جواو بيدرو وكريستيان جوانكا وأحمد نور الله ولوكاس بيمنتا.
(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

بنزيمة يواصل تألقه ويقود الاتحاد لدور الثمانية بالبطولة العربية بالفوز على الصفاقسي التونسي
30 - يوليو - 2023
السد القطري يفوز على الهلال السعودي في البطولة العربية في السعودية
30 - يوليو - 2023
الزمالك المصري يهزم الاتحاد المنستيري التونسي برباعية في البطولة العربية
28 - يوليو - 2023
الرجاء البيضاوي المغربي يقلب تأخره إلى فوز على شباب بلوزداد الجزائري بالبطولة العربية
28 - يوليو - 2023

إشترك في قائمتنا البريدية