الشباب يهزم الزمالك بهدف بانيغا في كأس الملك سلمان

الرياض: حقق الشباب السعودي فوزه الأول في بطولة كأس الملك سلمان لكرة القدم للأندية العربية وتغلب على الزمالك المصري 1 /صفر اليوم الاثنين في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة للبطولة المقامة في السعودية.

ويدين الشباب بالفضل في هذا الفوز للأرجنتيني المخضرم إيفر بانيغا 35/ عاما/ الذي سجل هدف الحسم قبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول عبر ضربة جزاء.

وتصدر الشباب ترتيب المجموعة الثالثة برصيد أربع نقاط متفوقا بنقطة واحدة على الزمالك صاحب المركز الثاني، ويحل النصر السعودي في المركز الثالث بنقطة واحدة قبل مواجهته في وقت لاحق اليوم أمام الاتحاد المنستيري التونسي، الذي يتذيل الترتيب بدون رصيد.

واستهل الشباب مشواره في البطولة العربية بالتعادل سلبيا مع النصر في الوقت الذي اكتسح فيه الزمالك، فريق الاتحاد المنستيري بأربعة أهداف دون رد.

(د ب أ)