الشتاء والجوع والحرب.. ثلاثية تفاقم معاناة النازحين جنوب غزة 

غزة: بين أمواج البحر الهائجة ومياه الأمطار الغزيرة التي تساقطت على قطاع غزة، تتجدد مأساة النازحين الذين هربوا من نيران الحرب ليجدوا أنفسهم محاصرين بأزمات أخرى لا تنتهي، ترافقت مع تحذيرات أممية من تبعاتها.

فالليلة الماضية، اجتاحت مياه البحر خيام النازحين المقامة على شاطئ مواصي خان يونس جنوب القطاع، وغمرت مياه الأمطار الخيام في مختلف المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية، ما فاقم أوضاع النازحين الصعبة والقاسية.

هذه المأساة الجديدة القديمة، أغرقت ممتلكات النازحين البسيطة وضاعفت معاناتهم، في ظل إبادة إسرائيلية مستمرة لا ترحم.

وعلى شاطئ البحر، حيث لجأ النازحون هربا من أهوال الإبادة الإسرائيلية المستمرة، حدثت الكارثة باجتياح مياه البحر العاتية الخيام المهترئة التي لا تكاد تحمي ساكنيها من قسوة الطقس، لتُغرق ما تبقى من ممتلكاتهم البسيطة وتزيد معاناتهم أضعافا.

الأطفال يبكون تحت وطأة البرد القارس، بينما يصارع الكبار لإخراج المياه التي غمرت الخيام. بأيديهم الخاوية وأدواتهم البدائية، يحاولون دفع المياه التي اجتاحت أركان حياتهم البسيطة، وكأن الحرب وحدها لم تكن كافية لإغراقهم في المعاناة.

وفي الظلام الدامس وأجواء البرد القارس، خرجت العائلات النازحة من خيامها المهترئة محاولة مواجهة الكارثة، وبدأت سباقا يائسا مع الوقت لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

مشاهد العائلات وهي تفرغ المياه من خيامها بأدوات بدائية أو حتى بأيديها العارية تلخص معاناة النازحين التي يصعب وصفها.

الفلسطيني سامي أبو ركبة، أحد النازحين من شمال قطاع غزة، يقول بصوت متقطع من شدة التعب: “هربنا من القصف والجوع إلى شاطئ البحر، لكن المطر والبحر لم يتركا شيئا لنا”.

ويضيف أبو ركبة وهو أب لخمسة أطفال: “نحن نعيش بلا دفء، بلا طعام، بلا أمان. لا نعرف إلى أين نذهب أو ماذا نفعل، ألا يكفينا عذابا؟! يجب وقف الحرب فورًا”.

وفي خيمة قريبة، أطفال يصرخون من شدة البرد، ونساء يحاولن تهدئة الصغار، بينما الكبار يبذلون جهودا مضنية لإخراج الأغطية المبللة والملابس الغارقة من خيامهم.

وتحت أضواء باهتة تنبعث من الهواتف المحمولة، تلتف العائلات حول بعضها البعض في مشهد يعكس مرارة النزوح وقساوة المعاناة. فهنا طفل يرتجف بين ذراعي أمه، وهناك شيخ يحاول إصلاح خيمته التي تمزقت بفعل الأمواج والرياح.

وفي وسط القطاع، غمرت مياه الأمطار خيام النازحين، التي بالكاد تقيهم من الرياح العاتية، وتحولت الأرضي الزراعية التي لجأوا إليها إلى مستنقعات موحلة، تزيد من صعوبة التحرك والحفاظ على ما تبقى لديهم.

النازحة سهام رزق، تقول: “كانت أمطارا غزيرة جدا، لم نجد مكانا نجلس فيه. أبنائي لم يناموا طوال الليل من الجوع والبرد، فكل ما أملكه غرق داخل هذه الخيمة”.

وتضيف رزق بعيون تدمع وصوت متقطع: “إننا نموت في كل لحظة ألف مرة، إن الموت أرحم علينا مما نعيشه، قصف وخوف وجوع وبرد قارس”.

وتطالب بإنهاء معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة بأسرع وقت، وذلك بوقف إطلاق النار وعودة النازحين وفتح المعابر وإدخال المواد الغذائية.

من جانبها، حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، من المعاناة الإضافية التي تحملها معها أمطار الشتاء لأهالي القطاع.

وقالت الأونروا في منشور على منصة “إكس”: “في غزة، تحمل الأمطار الأولى من فصل الشتاء معها المزيد من المعاناة”.

وبيّنت أن “حوالي نصف مليون شخص يعيشون في مناطق معرّضة للفيضانات يواجهون خطرا إضافيا”.

وأكدت على أنه “مع كل قطرة مطر، وكل قذيفة، وكل قصف، يزداد الوضع سوءا”، مجددة المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار.

ومع استمرار الإبادة الإسرائيلية على غزة، تتضاعف معاناة هؤلاء النازحين، الذين أصبحوا عالقين بين نار الحرب وكوارث الشتاء، فثلاثية البرد والجوع والحرب تُثقل كاهلهم.

وحذرت بلديات قطاع غزة منذ أسابيع، من هذا المشهد المأساوي، إلا أن حرب الإبادة المستمرة والحصار المطبق وانعدام الموارد جعلت من المستحيل تدارك الأزمة.

(الأناضول)