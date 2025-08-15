سياسة | دولي | أوروبا

الشرطة: إصابة شخصين في إطلاق نار قرب مسجد في السويد

منذ 19 دقيقة

حضور الشرطة والإسعاف لموقع إطلاق النار قرب مسجد بمدينة أوريبرو (أ ف ب)

ستوكهولم:  قالت الشرطة السويدية إن شخصين أصيبا اليوم الجمعة في إطلاق نار قرب مسجد بمدينة أوريبرو، مضيفة أن السلطات تحقق في الهجوم باعتباره محاولة قتل.

وذكر متحدث باسم الشرطة لرويترز أن المصابين نُقلا إلى المستشفى، رافضا التعليق بشأن مدى خطورة إصابتهما.

ونقل التلفزيون السويدي (إس.في.تي) عن شاهد قوله إن شخصا تعرض لإطلاق النار بعد وقت قصير من مغادرته المسجد عقب صلاة الجمعة.

وفي فبراير شباط، لقي 10 طلاب ومعلمين حتفهم في إطلاق نار في أوريبرو على بُعد حوالي 200 كيلومتر غربي ستوكهولم، في أسوأ هجوم مسلح تشهده السويد من حيث عدد القتلى.

(رويترز)

