الشرطة الأردنية تشتبك مع محتجين قرب سفارة الاحتلال الإسرائيلي بعمان- (صور وفيديو)

عمان: أطلقت الشرطة الأردنية الغاز المسيل للدموع لمنع مئات المتظاهرين الأردنيين من التوجه نحو سفارة الاحتلال الإسرائيلي في عمان اليوم الأحد احتجاجا على اقتحام قوات الاحتلال للمستشفيات في غزة في الآونة الأخيرة وتزايد الوفيات بين المدنيين.

وكانت السلطات قد نشرت في وقت سابق قوات الأمن لتفريق المتظاهرين الذين تجمعوا في مسجد الكالوتي بالعاصمة والذين كانوا يخططون للتوجه نحو السفارة الإسرائيلية الشديدة التحصين القريبة منه.

وقال شهود إن عددا من المتظاهرين تعرضوا للضرب واعتُقل عدد آخر في أثناء محاولتهم اجتياز الطوق الأمني المشدد حول السفارة.

ولم يتسن الحصول على تعليق من الشرطة حتى الآن.

ودائما ما كانت السفارة الإسرائيلية، حيث يتجمع المتظاهرون يوميا، نقطة اشتعال للاحتجاجات المناهضة للاحتلال الإسرائيلي في أوقات الاضطرابات في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتشهد المملكة بعضا من أكبر المسيرات السلمية في أنحاء المنطقة مع تصاعد المشاعر المناهضة لإسرائيل بسبب ما يحدث من مذابح في غزة.

وتسمح السلطات بالاحتجاجات لكنها تقول إنها لا تستطيع التساهل مع أي محاولة لاقتحام السفارة أو التحريض على الاضطرابات المدنية أو محاولة الوصول إلى منطقة حدودية مع الضفة الغربية المحتلة أو إسرائيل.

وألقت السلطات القبض على مئات النشطاء والمتظاهرين بدعوى انتهاك القانون منذ الحرب التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

(وكالات)