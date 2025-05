الشرطة تطلق الرصاص على مهاجم قتل 6 أشخاص طعنا في سيدني- (صور وفيديو)

سيدني: قالت الشرطة الأسترالية إنها قتلت بالرصاص مهاجما قتل ستة أشخاص طعنا في مركز تجاري بمدينة سيدني، وتحديدا في ضاحية بوندي الشاطئية اليوم السبت، فيما فر المئات من مكان الحادث.

وذكرت الشرطة في بيان أن شرطية أطلقت النار على المهاجم بعد أن هاجم أشخاصا في مركز التسوق المزدحم ويستفيلد بوندي جانكشن.

وقالت كارين ويب مفوضة شرطة نيو ساوث ويلز في مؤتمر صحفي إن خمسا من الضحايا الست الذين لاقوا حتفهم من النساء فيما نُقل ثمانية أشخاص، من بينهم طفل يبلغ من العمر تسعة أشهر، إلى المستشفى لإصابتهم بطعنات.

وأضافت أن الشرطة في هذه المرحلة لا تعتقد أن الهجوم له صلة بالإرهاب.

وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي إنه لا يوجد ما يشير حتى الآن إلى دوافع الرجل.

وأضاف في مؤتمر صحفي “هذا عمل من أعمال العنف المروعة استهدف بشكل عشوائي أبرياء كانوا يتسوقون في يوم سبت عادي… قلوب جميع الأستراليين الليلة مع ضحايا هذه الأعمال الفظيعة”.

وتطبق أستراليا قوانين للأسلحة النارية والبيضاء هي من الأكثر صرامة في العالم، ومن النادر وقوع مثل هجوم اليوم.

* “في حالة جنونية”

ذكرت الشرطة أنه تم استدعاء أجهزة الطوارئ إلى المركز التجاري قبل وقت قليل من الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي (0600 بتوقيت جرينتش) بعد التقارير عن واقعة الطعن.

ويقع المركز على بعد نحو ثلاثة كيلومترات من شاطئ بوندي الشهير في سيدني والذي يقصده الأطفال والعائلات.

وكان أيوش سينغ (25 عاما) يعمل في مقهى بالمركز التجاري عندما رأى الهجوم ثم سمع الشرطة تطلق النار.

وقال لرويترز “رأيت الرجل الذي يحمل السكين وهو يركض ويلاحق الناس. وبينما كان يمر بجواري سمعت طلقتين أو ثلاث طلقات وتم تحييد الرجل”.

وأضاف “كان الناس من حولي مرعوبين. كانت هناك بعض السيدات المسنات أدخلتهن إلى مكان آمن داخل المقهى”.

وقال شاهدان آخران لرويترز إنهما سمعا إطلاق نار.

وأضاف أحدهما “بعد 20 دقيقة من خروج الناس من المركز التجاري، رأيت أشخاصا من فرق التدخل السريع يمشطون الشوارع المحيطة”.

وأفاد الآخر برؤية امرأة على الأرض تحتمي بمحل مجوهرات.

