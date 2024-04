الشرطة الأسترالية تحدد هوية منفذ الهجوم بمركز تجاري في سيدني- (فيديو)

سيدني: أعلنت الشرطة الأسترالية أن رجلا في الأربعين من العمر يعاني اضطرابا نفسيا هو منفّذ هجوم بالسكين في مركز تجاري في سيدني أوقع ستة قتلى وعددا من الجرحى، مستبعدة أن تكون له دوافع إرهابية.

وقال أنتوني كوك مساعد رئيس الشرطة في ولاية نيو ساوث ويلز “لا تتوفّر لنا في هذه المرحلة أيّ عناصر أو أيّ معلومات أو أيّ أدلّة أو أيّ بلاغات تدفع إلى الظنّ أن دوافع خاصة أو عقيدة ما” كانت وراء فعلته.

لكن “نعلم أن المهاجم عانى… مشاكل صحة نفسية”، بحسب كوك الذي أشار إلى أن الرجل المعروف من الشرطة أتى من ولاية كوينزلاند (شمال شرق).

وتعرّض المهاجم جويل كاوتشي للمطاردة وأردته قتيلا شرطية تلقت إشادة على ما قامت به.

