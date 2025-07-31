الشرطة الأسترالية توجه اتهامات لرجل على خلفية إحراق كنيس يهودي في ملبورن

ملبورن: أعلنت الشرطة الأسترالية، اليوم الخميس، توجيه اتهامات إلى رجل على خلفية دوره المزعوم في إضرام النار في كنيس يهودي بمدينة ملبورن، في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.

ووجّه فريق مكافحة الإرهاب المشترك في ولاية فيكتوريا تهمة الحرق العمد إلى الشاب البالغ من العمر 21 عامًا، وهي جريمة تصل عقوبتها القصوى إلى السجن 15 عامًا، بالإضافة إلى تهمتين أخريين: ارتكاب سلوك يعرض حياة الآخرين للخطر، وسرقة سيارة، وتصل العقوبة القصوى لكل منهما إلى السجن 10 أعوام.

وجاء في بيان مشترك صادر عن الشرطة الفيدرالية وشرطة الولاية: “يُشتبه في أن الرجل هو واحد من ثلاثة أشخاص اقتحموا كنيس ريبونليا وأضرموا النار فيه. ومن المتوقع تنفيذ المزيد من عمليات الاعتقال وتوجيه الاتهامات قريبًا”.

وكان قد تم توجيه اتهامات إلى شخص آخر في 16 يوليو/تموز على خلفية الهجوم.

(د ب أ)