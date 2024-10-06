الشرطة الألمانية تستخدم الغازات ضد المشاركين في مظاهرة مؤيدة لفلسطين

برلين: استخدمت الشرطة الألمانية، الغازات المسيلة للدموع ضد المتظاهرين المشاركين في الاحتجاج الذي أقيم في العاصمة برلين، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للهجمات الإسرائيلية على غزة.

والأحد، تجمع آلاف الأشخاص في ساحة كوتبوسر تور، في منطقة كروزبرغ، للاحتجاج على الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ عام.

وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها “لا تزوّدوا مرتكبي الإبادة الجماعية بالأسلحة” و”أوقفوا الإبادة الجماعية” و”المشاعر المعادية للصهيونية ليست معاداة للسامية” و”الحرية لغزة” و”أوقفوا تسليح إسرائيل”.

كما هتف المتظاهرون قائلين، “الحرية لفلسطين”، و”الحرية للبنان”، و”الجميع ضد الصهيونية”، و”إسرائيل إرهابية” و”ألمانيا تموّل وإسرائيل تقصف”.

كما استنكر المتظاهرون العنف الذي مارسته الشرطة الألمانية ضد المشاركين في المظاهرات المؤيدة لفلسطين منذ عام.

وأوقفت الشرطة المتظاهرين عند تقاطع شارعي كوتبوسر دام وليناو، ومنعتهم من التقدم إلى ساحة هيرمان.

وعلى إثر ذلك وقعت مشاحنات بين المتظاهرين والشرطة التي لجأت إلى استخدام الغازات المسيلة للدموع من أجل تفريقهم.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت أكثر من 139 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل حرب الإبادة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

ومنذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، وسعت إسرائيل نطاق الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة منذ 7 أكتوبر، لتشمل جل مناطق لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية غير مسبوقة عنفا وكثافة، كما بدأت توغلا بريا في جنوبه ضاربة عرض الحائط بالتحذيرات الدولية والقرارات الأممية.

ووفق الأرقام الرسمية،استشهد 2044 شخصا وأصيب 9678 منذ بداية القصف المتبادل مع “حزب الله” في 8 أكتوبر 2023، بينهم 1212 شهيدا و3427 جريحا، منهم عدد كبير من الأطفال والنساء، وأكثر من 1.2 مليون نازح، منذ أن بدأت حربها الواسعة على لبنان في 23 سبتمبر وحتى مساء الأحد.

في المقابل، يرد “حزب الله” على العدوان بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات في أنحاء الأراضي الفلسطينية.

(وكالات)