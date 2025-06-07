الشرطة الألمانية تطلق النار وتقتل امرأة هاجمت المارة بسكين في ميونخ

ميونخ: قالت الشرطة الألمانية يوم السبت إنها أطلقت النار على امرأة قامت بمهاجمة المارة بسكين في ساحة “ثيريزينفيزه”، وهي حديقة رئيسية في مدينة ميونخ بعد أن هاجمت وأصابت شخصين على الأقل بالسكين.

وقالت الشرطة إن الضباط أطلقوا النار على المرأة البالغة من العمر 30 عاما، والتي نقلت بعد ذلك إلى المستشفى، حيث توفيت.

وتابعت الشرطة إن المرأة أصابت في البداية رجلا بسكين في المنطقة الواقعة خلف ثيريزينفيزه، حيث يقام مهرجان أكتوبرفيست العالمي الشهير.

وبعد ذلك بوقت قصير، أصابت المرأة إمرأة أخرى بالسكين. ولم تعرف حالة المصابين على الفور. كما لم يتضح ما إذا كانت المرأة على صلة بهما.

وتم إرسال عدة دوريات للقبض على المرأة، التي استمرت في حمل السكين.

ثم فتحت الشرطة النار. ولم يتم حتى الآن تحديد عدد الطلقات النارية التي أطلقت عليها، وفقا للشرطة. ونقلت المرأة من مكان الحادث إلى مستشفى في ميونخ.

وقالت الشرطة في بيان أولي مقتضب لوسائل الإعلام في المساء إنه لا يوجد خطر على العامة.



وتعيد هذه الحادثة إلى الأذهان حادثة وقعت في محطة هامبورغ الرئيسية للقطارات قبل حوالي أسبوعين: وطعنت امرأة بشكل عشوائي أشخاصا على رصيف مخصص لقطارات المسافات طويلة، والذي كان مكتظا بالركاب. ووفقا للشرطة، أصيب 18 شخصا في الهجوم. وقد ألقت الشرطة القبض على المرأة البالغة من العمر 39 عاما، وأمر قاض بوضعها في مصحة نفسية.

(د ب أ)