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الشرطة الألمانية تعتقل 111 شخصا مؤقتا خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

منذ 34 دقيقة

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برلين: اعتقلت الشرطة الألمانية 111 شخصا بشكل مؤقت خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين ومناهضة لإسرائيل في العاصمة الألمانية برلين أمس السبت.
وأوضحت الشرطة اليوم أن هذه الإجراءات المقيدة للحرية شملت 54 امرأة و57 رجلا.
وأشارت الشرطة إلى أن هناك 21 تحقيقا جاريا بشأن ارتكاب جرائم خلال المظاهرة مثل الإخلال بالأمن العام، وإثارة الفتنة واستخدام رموز “منظمات إرهابية” والإيذاء البدني والتهديد. كما سجلت 95 مخالفة إدارية بسبب انتهاكات لقانون التظاهر.
وخلال المظاهرة التي شارك فيها حوالي 500 شخص، قام بعض الأشخاص- وفقا للشرطة- بإشعال ألعاب نارية ومشاعل حرارية (شماريخ). وتم إيقاف موكب المظاهرة بشكل مؤقت.
وذكرت الشرطة أن حوالي 100 متظاهر رفضوا التفرق بعد انتهاء الفعالية، ولذلك تم تسجيل هوياتهم. كما أعلنت الشرطة عن وقوع بعض المشاجرات، من بينها حادثة بين متظاهرة وصحافي.
(د ب أ)

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