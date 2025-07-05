سياسة | دولي | أوروبا

الشرطة الألمانية تمنع استكمال مسيرة داعمة لفلسطين في برلين وتعتدي على مشاركين- (فيديو)

منذ 11 دقيقة

لقطة شاشة

حجم الخط
0

برلين: منعت الشرطة الألمانية، السبت، استكمال مسيرة داعمة لفلسطين شارك فيها مئات المتظاهرين في العاصمة برلين، احتجاجا على الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.

وتجمّع المحتجون قرب محطة مترو “فيلمرزدورفر شتراسه” وسط العاصمة الألمانية، رافعين أعلام فلسطين ولافتات كُتب عليها شعارات من قبيل “أوقفوا قتل غزة جوعا”، و”إسرائيل مجرمة حرب”، و”الصهيونية سرطان العالم”.

كما ردد المشاركون هتافات منددة بالحكومة الألمانية لتزويدها إسرائيل بالسلاح، ومناهضة لجرائم الاحتلال في غزة.

وبعد قطع المتظاهرين لمسافة نحو 600 متر، أوقفت الشرطة المسيرة بحجة ارتكاب مخالفات قانونية.

وأعلنت الشرطة عبر مكبرات الصوت أنها تسمح للمتظاهرين بالاعتصام لساعة عند تقاطع شارعي “كانت” و”فيلاند” في برلين.

وشهدت المنطقة توترا بين المشاركين في المظاهرة والشرطة التي فرضت إجراءات مشددة، ما أدى إلى وقوع احتكاكات واعتقال عدد كبير من المشاركين.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

شركة أمريكية متورطة في خطة لإعادة توطين نحو نصف مليون فلسطيني خارج قطاع غزة ضمن مشروع المساعدات
منذ 3 ساعات
استشهاد لاعب منتخب فلسطين مهند اللّي في غارة إسرائيلية.. الضحية رقم 265 من لاعبي كرة القدم
منذ 19 ساعة
عسكريون إسرائيليون: المقاتلون الفلسطينيون أبدوا “جرأة أكبر” في القتال خلال الأيام الأخيرة وهم مدججون بالسلاح
منذ 23 ساعة
المسنّون في غزة.. منسيّون وسط أهوال الإبادة
4 - يوليو - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية