الشرطة الألمانية تمنع استكمال مسيرة داعمة لفلسطين في برلين وتعتدي على مشاركين- (فيديو)

برلين: منعت الشرطة الألمانية، السبت، استكمال مسيرة داعمة لفلسطين شارك فيها مئات المتظاهرين في العاصمة برلين، احتجاجا على الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.

وتجمّع المحتجون قرب محطة مترو “فيلمرزدورفر شتراسه” وسط العاصمة الألمانية، رافعين أعلام فلسطين ولافتات كُتب عليها شعارات من قبيل “أوقفوا قتل غزة جوعا”، و”إسرائيل مجرمة حرب”، و”الصهيونية سرطان العالم”.

كما ردد المشاركون هتافات منددة بالحكومة الألمانية لتزويدها إسرائيل بالسلاح، ومناهضة لجرائم الاحتلال في غزة.

وبعد قطع المتظاهرين لمسافة نحو 600 متر، أوقفت الشرطة المسيرة بحجة ارتكاب مخالفات قانونية.

وأعلنت الشرطة عبر مكبرات الصوت أنها تسمح للمتظاهرين بالاعتصام لساعة عند تقاطع شارعي “كانت” و”فيلاند” في برلين.

وشهدت المنطقة توترا بين المشاركين في المظاهرة والشرطة التي فرضت إجراءات مشددة، ما أدى إلى وقوع احتكاكات واعتقال عدد كبير من المشاركين.

🇩🇪Shocking scenes from Berlin as police violently attack peaceful protesters standing in solidarity with innocent civilians in Gaza. pic.twitter.com/mikywMRajR

— The Resonance (@Partisan_12) July 5, 2025