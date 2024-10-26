الشرطة الألمانية توقف العديد من المتظاهرين المناهضين لإسرائيل

برلين: أوقفت الشرطة الألمانية العديد من الأشخاص المشاركين في مظاهرة أقيمت، السبت، في العاصمة برلين، دعما لفلسطين ولبنان وللمطالبة بوقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.

وذكر مراسل الأناضول أن مبادرة تسمى “اللجنة الوطنية الفلسطينية الموحدة في برلين”، نظمت مظاهرة في الساحة المجاورة لمحطة مترو فيتنبرغ بلاتز وسط العاصمة، تحت شعار “أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة والحرب في لبنان. أوقفوا العدوان الإسرائيلي”.

ووقعت مواجهات بين المشاركين وقوات الشرطة خلال الفعالية، التي شهدت هتافات تطالب بالحرية لفلسطين ولبنان، وأخرى تندد بالصهيونية وتطالب ألمانيا بإيقاف تمويلها للمجازر التي ترتكبها إسرائيل.

وخلال المواجهات، أوقفت الشرطة العديد من الأشخاص المتضامنين مع فلسطين ولبنان.

وبدعم أمريكي، تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر / تشرين الأول 2023، حرب إبادة جماعية على غزة خلفت أكثر من 143 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

كما تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على لبنان، أسفر إجمالا عن استشهاد ألفين و653 وإصابة 12 ألفا و360، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، فضلا عن أكثر من مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر الماضي، وفق لبيانات رسمية لبنانية معلنة حتى مساء السبت.

(وكالات)